VOCOlinc Schreibtischlampe mit HomeKit kann jetzt auch Smartphones aufladen

Die VOCOlinc Schreibtischlampe ist jetzt in einer neuen Version verfügbar und bietet im Standfuß nun eine Qi-Aufladefläche für Smartphones. Zum Start könnt ihr direkt 30 Euro sparen, aktiviert einfach den Coupon auf der Produktseite – dann bezahlt ihr nur 49 Euro statt 79 Euro.

Die Lampe könnt ihr im Winkel justieren und die Helligkeit stufenlos zwischen 0 und 100 Prozent einstellen. Dabei können nur weiße Farbtöne mit einer Farbtemperatur zwischen 2700 Kelvin (warmweiß) und 6500 Kelvin (kaltweiß) eingestellt werden. Die Steuerung kann an der Lampe per Touch erfolgen, zudem lässt sich die Lampe auch in HomeKit integrieren und so über die Home-App oder Siri steuern. Gleichzeitig gibt es Support für Alexa und Google Assistant. Über die hauseigene App könnt ihr zudem einen Timer oder Zeitplan anlegen.

Mit der VOCOlinc Schreibtischlampe könnt ihr euren Schreibtisch erhellen und gleichzeitig das Smartphone kabellos auf dem Standfuß der Lampe aufladen. Denkt an der 30 Euro Coupon.