VOCOlinc Colorflux Floor Lamp: Mehrfarbige Stehlampe mit HomeKit vorgestellt

Der Hersteller VOCOlinc hat ein neues Produkt vorgestellt: Die Colorflux Floor Lamp, eine smarte Stehlampe, die mehrere Farben gleichzeitig anzeigen kann. Amazon listet die neue Lampe für 79 Euro, wobei die Verfügbarkeit aktuell noch nicht gegeben ist.

Die Stehlampe ist 145,5 Zentimeter hoch und kann selbstverständlich per App gesteuert werden. Support für HomeKit ist mit an Board, ebenso werden Alexa und Google Assistant unterstützt. Man kann davon ausgehen, dass in der neuen Stehlampe der ColorFlux Leuchtstreifen verbaut wird, den wir hier schon separat getestet haben. Der Nachteil: Es gibt nur RGB-LEDs und keine zusätzlichen weißen LEDs. Damit lassen sich nicht nur besser Farben mischen, sondern auch echtes weißes Licht generieren.

Der Preis scheint mit 79 Euro für eine HomeKit-Stehlampe durchaus attraktiv zu sein. Bestellungen sind noch nicht möglich, sobald sich die Verfügbarkeit ändert, sagen wir Bescheid. Zudem werden wir uns um ein Testmuster bemühen.