iPhone 14 Plus: Verkaufszahlen „niedriger als erwartet“

Also: Das iPhone 14 hat sich im Vergleich zum iPhone 14 Pro und iPhon 14 Pro Max schlecht verkauft. Die Hoffnung lag auf dem iPhone 14 Plus, das ja erst letzte Woche gestartet ist. Wie nun die DigiTimes berichtet, sollen die Verkaufszahlen des iPhone 14 Plus aber auch „niedriger als erwartet“ sein.

Sollten die Verkäufe des iPhone 14 und iPhone 14 Plus in naher Zukunft stagnieren, könnte Apple die Herstellung dieser Geräte in der zweiten Oktoberhälfte kürzen und sich auf die Pro-Modelle fokussieren. Sollte eine Kürzung stattfinden, könnte die Gesamtauslieferung des iPhone 14 bis Jahresende sogar im Vergleich zum iPhone 13 im gleichen Zeitraum sinken. Eigentlich wollte Apple rund 90 Millionen neue iPhones herstellen, hat die Zahl aufgrund der schlechte Nachfrage aber schnell auf 80 Millionen reduziert.

Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max hingegen erfreuen sich angeblich weiterhin einer hohen Nachfrage. Es wird vermutet, dass Apple die Produktion von den Nicht-Pro-Modellen verlagert hat, um mehr iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Geräte herzustellen, was sich in einer erhöhten Lieferung von Komponenten zeigt.