Wallpaper-Empfehlungen: Elements, Apple Pixel Park und mehr

Wer bei Twitter unterwegs ist und sich für Apple interessiert, sollte auch dem Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) folgen. Unter anderem stellt der kanadische Blogger diverse Wallpaper kostenfrei zum Download bereit. Die neusten Kreationen und ein paar Empfehlungen findet ihr anbei.

Die neusten Wallpaper hören auf den Namen Elements, sind sehr schlicht gehalten und richten sich vor allem an Nutzer und Nutzerinnen, die Geräte mit Mini-LED oder OLED nutzen. Die Wallpaper sind nämlich schwarz gestaltet und zeigen in der Mitte lediglich einen leuchtenden Kurvenschwung an. Verfügbar sind die Farben Grün (Earth), Gelb/Orange (Fire), Blau (Water) und Pink/Lila (Wind). (zum Download)

Ebenfalls cool: Der Apple Pixel Park. Auf den Hintergrundbildern ist die Regenbogen-Bühne aus dem Apple Park abgebildet, design in Retro-Optik. Gleichzeitig gibt es auch den Apple Pixel Park im Nachtdesign. Optional gibt es auch ein dynamisches Wallpaper, das am Mac dann je nach Tageszeit die Optik wechselt. (zum Download)

Mit „Trust the Process(or)“ gibt es weitere Wallpaper, die einen Würfel im Apple Chip-Design zeigen. Auch hier gibt es einen schwarzen Hintergrund mit einem bunten Würfel. (zum Download)

Klickt euch gerne in den Blog und stöbert durch das Archiv. Dort findet ihr unter anderem auch die schematischen MacBook-Grafiken, die wir euch schon im Januar empfohlen haben.