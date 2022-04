März 2022: Die besten Apps und Spiele aus dem App Store

Labyrinth City ist ein Abenteuer-Puzzle-Game, das sich sowohl an jüngere, als auch an erwachsene User richtet. Die Neuerscheinung nimmt euch mit auf eine Reise durch eine fantastische Welt aus unterirdischen Städten, Heißluftballons und Spukhäusern. Ihr müsst den richtigen Weg durch die interaktiven Labyrinthe finden, könnt versteckte Pfade erkunden, Hinweise freischalten und kleine Rätsel lösen.

Zunächst einmal verdient sich der Entwickler Ed Bentley ein großes Lob: The Impossible Game 2 kann komplett kostenlos gespielt werden. Am eigentlichen Spielprinzip hat sich nichts geändert: Ein kleiner Block fährt automatisch durch die Level und muss zum richtigen Zeitpunkt mit einem Fingertipp auf den Bildschirm springen. Es gilt alle Hindernisse und Abgründe zu überwinden, um bis ans Ziel zu gelangen. Und das ist, wie sollte es in The Impossible Game 2 auch anders sein, ziemlich schwierig.

Es ist eines der schönsten Spiele aus dem App Store und jetzt könnt ihr es auch im Rahmen von Apple Arcade spielen. Monument Valley 2+. Es ist eines der schönsten Puzzle-Spiele aus dem App Store, nicht nur dank der tollen Gestaltung, sondern auch aufgrund der kleinen Geschichte, die im Spiel erzählt wird. Ro und ihr Kind laufen per Fingertipp durch die Gegend. Ihren Weg muss auch in Monument Valley 2 immer wieder durch das Verschieben und Drehen von Elementen geebnet werden. Zudem gibt es im Laufe des Spiels einige neue Elemente, die im ersten Teil bisher nicht aufgetaucht sind.

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland. Die Hilfsbereitschaft für die Neuankömmlinge ist riesengroß. Doch welche Sachspenden werden konkret in der eigenen Umgebung benötigt und wo können sie abgegeben werden? Um dieses logistische Problem in den Griff zu bekommen, haben sich einige IT-Experten aus München zusammengetan und innerhalb weniger Tage die Smartphone-App WasWohin entwickelt. Wie der Name bereits andeutet, gibt die App einen schnellen Überblick auf der Landkarte, welche Hilfsgüter wirklich gerade wo benötigt werden.

Könnt ihr euch für Match3-Games begeistern und mögt eine herausfordernde Puzzle-Umgebung? Dann seid ihr bei der Neuerscheinung Shift Shaft genau richtig. Das eigentliche Zuordnen der farblich passenden Steine ist hier allerdings zweitrangig, denn der Kern von Shift Shaft besteht darin, einen kleinen Bergmann über das Spielfeld zu bewegen, um Feinde zu bekämpfen oder Schätze einzusammeln. Schlussendlich muss der kleine Held dann auch noch zum Ausgang der jeweiligen Mine gebracht werden, um so zum nächsten Level vorstoßen zu können.

Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es die Kamera-App Hydra schon im deutschen App Store. Auch auf meinem iPhone hat die Anwendung immer noch einen sicheren Platz im Fotografie-Ordner. Besonders bei schlecht ausgeleuchteten Bildbereichen eignet sie sich gut, um wichtige Details nicht in einem Schwarz verschwinden zu lassen und für mehr Dynamik im Motiv zu sorgen. Das Zauberwort heißt hier HDR, „High Dynamic Range“. Das Entwicklerteam von Creaceed hat nun die Hydra-App komplett überarbeitet und an neueste Maßstäbe angepasst.

Es ist schon eine ganze Weile her, seit Alto’s Adventure im App Store gestartet ist. Der Spiele-Klassiker ist 2015 für iPhone und iPhone erschienen und hat auch schon einen Nachfolger erhalten. Nun gibt es die Neuauflage auf Apple Arcade: Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain. Es macht einfach einen riesigen Spaß, mit dem Snowboard über den Berge zu fahren, Sprünge und Backflips zu vollführen und über Leinen und Häuser zu „grinden“. Wenn ihr Alto’s Adventure noch nicht kennt, probiert es auf jeden Fall aus – es ist einfach fantastisch.