Hydra 2: HDR-Kamera-App erscheint in Version 2 mit verbesserter KI

Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es die Kamera-App Hydra schon im deutschen App Store. Auch auf meinem iPhone hat die Anwendung immer noch einen sicheren Platz im Fotografie-Ordner. Besonders bei schlecht ausgeleuchteten Bildbereichen eignet sie sich gut, um wichtige Details nicht in einem Schwarz verschwinden zu lassen und für mehr Dynamik im Motiv zu sorgen. Das Zauberwort heißt hier HDR, „High Dynamic Range“.

Das Entwicklerteam von Creaceed hat nun die Hydra-App komplett überarbeitet und an neueste Maßstäbe angepasst. Hydra 2 (App Store-Link) wurde als neue Anwendung just im App Store lanciert und kann dort kostenlos geladen werden. Wer die Vollversion mit allen Aufnahme-Modi und Features freischalten möchte, kann diese nach einer Testphase für einmalige 11,99 Euro oder über ein Abo-Modell mit Kosten von 0,99 Euro/Monat bzw. 5,99 Euro/Jahr buchen. Hydra 2 ist 54 MB groß, erfordert iOS bzw. iPadOS 14.3 oder neuer sowie mindestens ein iPhone 6s. Für das Neural Processing mit Apples Neural Engine wird ein iPhone XR/XS oder neuer benötigt. Hydra 2 lässt sich auch in deutscher Sprache nutzen.

„Sieben Jahre nach der Veröffentlichung von Hydra im Januar 2015, der meistverkauften Foto-App, die den Weg für die computergestützte Fotografie auf iPhone und iPad geebnet hat, bringt Creaceed ein umfangreiches Upgrade für sein Flaggschiff heraus. Die neue KI-gesteuerte RAW-Fusion von Hydra 2 überwindet die physikalischen Grenzen kleiner Sensoren mit Funktionen wie HDR mit mehr als 20 Blendenstufen, um sowohl Lichter als auch Schatten zu erfassen, Detailverbesserung durch Demosaicing und Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen, Makroaufnahmen, gestochen scharfes 6/8-faches digitales Zoomen und eine satte Auflösung von 110 Megapixeln mit den integrierten 12-Megapixel-Sensoren des Gerätes.“

Hydra 1-User können mit 50 Prozent Rabatt upgraden

So berichtet das Entwicklerteam des belgischen Creaceed-Studios. Darüber hinaus bietet Hydra jetzt eine neue manuelle Bedienung für Foto-Fans, eine schnellere Aufnahme für weniger Artefakte und einen zusätzlichen Normalmodus für alltägliche Fotos, der die integrierten Kamerafunktionen des iPhones nutzt. Außerdem gibt es eine Reihe von Voreinstellungen, mit denen sich der Stil des Users anpassen lässt, sowie einen völlig neuen Foto-Editor ohne Qualitätsverluste. Das sind alle neuen Features von Hydra 2 im Überblick:

Verfeinertes Kameraerlebnis für iPhone und iPad

Computergestützte Fotografie mit geräteinterner künstlicher Intelligenz (KI)

Modi: neuer normaler Kameramodus, extremes HDR (> 20 Blendenstufen), Detailverbesserung und Rauschunterdrückung für schlechte Lichtverhältnisse und Makroaufnahmen, bis zu 6/8-faches Zoomen und 110 Megapixel Auflösung

Sucher: angenehme Ergonomie, taktile Eingabe und sensorisches Feedback, „Zebra“-Vorschau

Manuelle Bedienung: Fokus, ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich

Aufnahmemöglichkeiten: Apple Watch-Fernbedienung, Timer, Blitz & Selfie, Geotagging, Gitterüberlagerung

Fotostil-Voreinstellungen: Tonalität, Farbwiedergabe und mehr

Fotoeditor für 32-Bit-Bearbeitungen ohne Qualitätsverlust mit Tone Mapping, Detailverstärkung, präziser Farbmessung und Apple ProRAW-Bearbeitung

Side-by-Side-Vergleich mit RAW-Eingabe

Ausgabeoptionen mit verschiedenen Dateiformaten, darunter Profi-Optionen für die spätere Weiterverarbeitung (JPEG, HEIC, TIFF, TIFF-32, OpenEXR, Radiance, DNG, Apple ProRAW und JPEG XL der nächsten Generation) und Farbräume (sRGB, Display P3, ROMM ProPhoto)

Sichern in Dateien (iCloud und Apps von Drittanbietern) und in freigegebenen Ordnern

Eigene Fotogalerie

Optimiert für das neueste iOS, Metal, Core ML und Apple Neural Engine (ANE)

Datenschutz an erster Stelle: geräteinterne Verarbeitung, Filter für Social Sharing

Uneingeschränkte AI-Aufnahmemodi und das Entfernen von Wasserzeichen erfordern entweder einen einmaligen Kauf des Pro Packs für 11,99 oder das oben bereits erwähnte Abo. User von Hydra 1 können auf das Pro Pack mit 50 Prozent Rabatt für 5,99 Euro upgraden. Die kostenlose Variante bietet uneingeschränkte Aufnahmen im normalen Modus (Automatik und manueller Betrieb), einschließlich RAW und Apple ProRAW (nur kompatible Geräte). Andere Modi können ebenfalls getestet werden, werden aber mit einem Wasserzeichen in den gespeicherten Bildern versehen.