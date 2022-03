Apple Arcade: „Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain“ erscheint am 25. März

Ich erinnere mich noch gerne an Alto’s Adventure zurück: Damals konnte ich gar nicht genug vom dem recht simplen Spiel kriegen. Gesteuert wird mit einem einfachen Fingertipp auf das Display, mit dem man einen Sprung ausführen kann. Hält man den Finger gedrückt, vollführt der Charakter einen Rückwärtssalto, wobei man stets darauf achten sollte, wieder auf dem Snowboard und nicht auf dem Kopf zu landen. Durch direkte Aneinanderreihung von Saltos, Grinds über Häuser und Leinen sowie Abgrundsprünge und Felsenbounces kann man Combos für noch mehr Punkte erzielen.

Bei „The Spirit of the Mountain“ handelt es sich um eine überarbeitete Version des „Best of 2015“-Gewinners „Alto’s Adventure“, das kürzlich sein 7-jährige Jubiläum feierte. Die Apple Arcade-Version bringt einen neuen, exklusiven Apple Arcade-Charakter mit einzigartigen Attributen und Spezialfähigkeiten sowie über 15 neue Ziele mit.

Ryan Cash, Gründer und CEO von Snowman, kommentiert:

„Unser Ziel bei Snowman war es schon immer, sinnvolle Erlebnisse zu schaffen, mit denen man sich vielleicht nur kurz, aber dafür umso länger beschäftigt. In den letzten zehn Jahren waren wir sehr stolz darauf, talentierte und aufstrebende Indie-Entwickler zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Spielern auf der ganzen Welt hoch bewertete Spiele zu bieten, darunter Agens, Skate City und Where Cards Fall. Wir freuen uns auf die nächste Reise, die mit Alto’s Adventure bevorsteht: The Spirit of the Mountain in Zusammenarbeit mit Harry Nesbitt und seinem neuen Team bei Land & Sea.“

Kommt ebenfalls diesen Monat

Am 4. März wird es Shadow Blade+ zu Apple Arcade schaffen, am 11. März wird dann auch Monument Valley 2+ verfügbar gemacht.