Novoo 12-in-1 USB-C Hub: Viele Anschlüsse und 100 Watt Power Delivery

Der Novoo 12-in-1 USB-C Hub (Amazon-Link) hat meine Aufmerksamkeit bekommen, da er viele Anschlüsse integriert und zudem noch ein praktisches Extra bereithält. Mit 100 Watt Power Delivery kann man über USB-C auch das neuste 16″ MacBookPro schnell aufladen. Folgende Anschlüsse kommen zum Einsatz:

2x HDMI 4K mit je 30Hz

1x Kartenleser für SD und MicroSD-Karten

1x 2-in-1 3,5mm Audio/Mic Port

1x Gigabit Ethernet

1x VGA mit 1920×1080 Pixel mit 60Hz

2x USB 2.0 Datenport

2x USB 3.0 Datenport mit bis zu 5 Gbps

Der Hub legt den Fokus auf HDMI und USB-A, USB-C steht hier nicht im Fokus. Über HDMI 1, HDMI 2 und VGA können bis zu drei Monitore verbunden werden, wobei bei Nutzung von VGA dann alle angeschlossenen Monitore nur noch mit 1080p mit 60Hz auflösen. Zudem wird nur der Spiegelmodus und nicht der Erweitern-Modus unterstützt.

Die Verarbeitung ist voll in Ordnung, zudem gibt es ein kleines Display, das lediglich mit einer grünen Lichtleiste anzeigt, dass der Hub korrekt angeschlossen ist. Des Weiteren kann man das USB-C Anschlusskabel in den Hub stecken und so den USB-C Stecker beim Transport schützen.

Beachten sollte man: Wenn man alle Ports gleichzeitig nutzt und dort viele Ressourcen-hungrige Geräte anschlossen sind, kann beispielsweise eine Funkmaus schonmal leicht stottern oder ein angeschlossenes Gerät nicht geladen werden. Obwohl 100 Watt schon sehr viel sind, gibt es auch hier Grenzen.

Bei Hubs zählt sowieso nur eins: Eure eigenen Bedürfnissen. Es gibt wirklich sehr viele Hubs, falls ihr viele USB-A Ports benötigt und die restlichen Anschlüsse ebenfalls für euch nützlich sind, müsst ihr für den Novoo 12-in-1 USB-C Hub 69,99 Euro bezahlen. Für 49,99 Euro gibt es auch eine abgespeckte 9-in-1 Variante.