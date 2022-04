WhatsApp: Weiterleiten von Nachrichten wird weiter eingeschränkt

Der immer gut informierte WhatsApp-Blog WABetaInfo durchforstet für gewöhnlich die aktuellsten Betaversionen des Messengers aus dem Hause Meta (Facebook). Auch gegenwärtig hält der Blog einige spannende Neuerungen bereit, die sich in der Betaversion von WhatsApp gezeigt haben.

Schon im letzten Jahr hatte das verantwortliche Entwicklerteam von WhatsApp (App Store-Link) mehrere Maßnahmen ergriffen, um das Weiterleiten von Nachrichten einzuschränken. Wie es aussieht, kommen auf User des Messengers in Zukunft weitere Einschränkungen zu. So berichtet WABetaInfo bezüglich der aktuellen Beta mit der Versionsnummer 22.7.0.76 von WhatsApp für iOS.

„Letzten Monat hat WhatsApp eine neue Einschränkung bei der Weiterleitung von Nachrichten in der WhatsApp Beta für Android 2.22.7.2 eingeführt: Die neue Einschränkung verhindert, dass Benutzer weitergeleitete Nachrichten an mehr als einen Gruppenchat senden kann. Heute führt WhatsApp die gleiche Einschränkung für die aktuellen Versionen von WhatsApp für iOS ein.“

Ein Screenshot zeigt, dass es nicht mehr länger möglich ist, Nachrichten an mehr als einen Gruppenchat gleichzeitig weiterzuleiten. Probiert man es trotzdem, erhält man eine entsprechende Fehlermeldung. Mit dieser Maßnahme will das WhatsApp-Team eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, um der Verbreitung von Spam und Fehlinformationen entgegenzuwirken. Auch die Konkurrenz von Telegram hat derartige Maßnahmen in der Vergangenheit auf den Weg gebracht.

Wichtig zu wissen: Die Änderungen sind noch nicht final und tauchen daher noch nicht in der offiziell im deutschen App Store erhältlichen Version des Messengers auf. Es ist aber davon auszugehen, dass auch das Final Release diese Einschränkung mit an Bord haben wird.

Screenshot: WABetaInfo.