Letter Linker: Kostenloses Wortspiel für regnerische April-Tage

Wenn ich an diesem Montagmorgen von meinem Schreibtisch aus dem Fenster schaue, bin ich froh, einen Job zu haben, den ich drinnen erledigen kann. Hier im Norden regnet und stürmt es ordentlich. Was bietet sich bei solchen Wetterverhältnissen eher an, als sich mit dem Apple-Gerät nach Feierabend aufs Sofa zu verziehen und ein schönes Spiel zu spielen?

Mit Letter Linker (App Store-Link) haben wir eine kleine Empfehlung für euch, die sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Der Download des Wortspiels ist gerade einmal 1 MB groß und erfordert zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 15.2 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, daher empfehlen sich gute Englischkenntnisse.

Der Entwickler von Letter Linker, Ryley Herrington, beschreibt sein kleines Wort-Puzzle mit den Worten „Nur ein entspannendes Spiel, bei dem du die Buchstabenplättchen neu anordnen kannst, um Wörter in einer zusammenhängenden Wortkarte zu bilden. Es gibt keine Punktevergabe oder ein Zeitlimit; entspanne dich einfach und genieße es.“

Nur wenige Regeln und simples Gameplay

Das Spielprinzip von Letter Linker ist sehr simpel: Aus den vorgegebenen Buchstaben hat man entsprechend Wörter zu bauen. Das Spiel stellt dabei zwölf Kacheln mit Buchstaben zur Verfügung, die vom Spieler bzw. Spielerin so angeordnet werden müssen, dass sich daraus Wörter bilden. Hat man alles arrangiert, kann man die fertige Arbeit bestätigen und so neue Buchstaben zum Puzzeln erhalten. Regeln gibt es dabei nur wenige: Die Wörter müssen aus mindestens drei Buchstaben bestehen und sich kreuzen, zudem darf keine Buchstaben-Kachel alleine stehen.

Das Erfreuliche an Letter Linker ist vor allem die Tatsache, dass das Spiel auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abos verzichtet. Zudem lässt sich der Titel kostenlos herunterladen und in vollem Umfang spielen. Das Gameplay ist dann auch noch sehr entspannend und erfolgt ohne Zeitlimits, Highscores oder andere Herausforderungen, so dass es sich ganz stressfrei eine Runde puzzeln lässt.