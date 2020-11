AirPods 3: Neue Fotos zeigen verändertes Design

Wer ein neues iPhone kauft, bekommt keine kabelgebundenen EarPods mehr dazu. Das kurbelt sicherlich den Verkauf der AirPods an. Und im nächsten Jahr soll Apple eine neue Generation der AirPods als auch AirPods Pro vorstellen.

Die AirPods 3 sollen die zweite und günstigste AirPods-Generation ablösen. 52Audio (via MacOtakara) teilt jetzt neue Fotos, die die AirPods 3 zeigen. Die Stöpsel sind etwas kleiner und an das Design der AirPods Pro angelehnt. In diesem Modell wird es aber keine Geräuschunterdrückung geben.

Aus einem früheren Report von Bloomberg wissen wir, dass Apple auch die AirPods Pro aktualisieren wird. Die Kopfhörer sollen kleiner und runder werden, der kleine Stiel soll komplett wegfallen.

In diesem Jahr werden wir keine neue AirPods mehr sehen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, bisher heißt es lediglich „nächstes Jahr“.