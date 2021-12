Apollo for Reddit: Großes Update mit neuen Icons, Themes, Bilderzoom und mehr

Wer bei Reddit unterwegs ist, kann eben der kostenlosen und offiziellen Reddit-App auch so einige Anwendungen von Drittanwendern verwenden. Eine der besseren ist Apollo for Reddit (App Store-Link). Der Download der Universal-App für iPhones und iPads ist kostenlos, einige Features sind allerdings nur in der Pro-Version der App verfügbar. Entwickler Christian Selig hat nun eine große Aktualisierung auf Version 1.12 im deutschen App Store veröffentlicht.

Die neue Version von Apollo for Reddit wurde direkt am ersten Weihnachtstag in den App Store gebracht und enthält ein großes Feature-Geschenkpaket für alle Nutzer und Nutzerinnen der Reddit-App. Neben neuen Icons und Themes gibt es auch weitere Neuerungen und Verbesserungen bei der Ansicht der Inhalte sowie einige Bugfixes. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Drei neue Icons: u.a. Santapollo und Broby

Zwei neue Themes: Dracula und Mint

Neuer Markdown-Renderer, der von Apples neuer effizienter Bibliothek Gebrauch macht

Verbesserter Seitenleisten-Controller für optimierte Darstellung

Verbesserte Anzeige von zufälligen Subreddits in r/random

Gedrückthalten eines Links öffnet ein Kontextmenü mit neuer Option zum schnellen Öffnen im Browser

Wikipedia-Vorschauen zu Kommentaren hinzugefügt, einschließlich Miniaturansicht und kurzer Artikelvorschau

Weiterer Zoom für Bilder, selbst bei niedriger Auflösung

Beim Verfassen eines Kommentar samt Autoreneingabe wird nun auch der Autor des Beitrags automatisch vervollständigt

Umfragen sind nun auch für VoiceOver zugänglich

Apollo Pro: Scrubben von YouTube-Videos, um in der Zeit vor- und rückwärts zu gehen

Fehler behoben, bei dem auf einigen iPads die Kommentare zu einem Beitrag mit einem GIF beim Scrollen stark verzögert wurden

Fehler behoben, bei dem beim Teilen als Bild die Kommentare durcheinander erscheinen konnten

Alle weiteren Neuheiten, Aktualisierungen und Fehlerbehebungen finden sich im Changelog von Apollo for Reddit im deutschen App Store. Das Update auf Version 1.12 der Anwendung ist für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos. Apollo Pro lässt sich per In-App-Kauf zu Preisen ab 4,99 Euro freischalten und enthält dann weitere Features wie mehrere Reddit-Accounts, einen automatischen Dunkelmodus, individuelle App-Icons, Schutz per Face ID und Passwort, Filter, ein bessere Medienansicht und vieles mehr.