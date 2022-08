Apple Watch Series 8 soll neuen Rotton bekommen

Am 7. September wird Apple nicht nur das neue iPhone 14 vorstellen, sondern auch die Apple Watch Series 8. Der Twitter-Nutzer ShrimpApplePro will nun erfahren haben, dass die Watch 8 wieder als PRODUCT(RED) verfügbar gemacht wird, allerdings in einem neuen Rotton.

Gleichzeitig bestätigt auch er, dass die Apple Watch 8 wieder in 41mm und 45mm erhältlich sein wird – also genau so wie es bei der Watch 7 der Fall ist. Ebenfalls positiv: Der Apple-Leaker sagt, dass die Lagerbestände „gut gefüllt sind, also gehe ich davon aus, dass es wenig bis gar keine Lieferverzögerung geben wird, wenn man sie [die Apple Watch Series 8] bestellt.“ Im Lieferumfang soll wieder ein USB-C auf MagSafe Ladekabel beiliegen.

Über weitere Neuerungen spricht der Leaker nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ein neuer Körpertemperatursensor eingebaut wird, der auch in der neuen Apple Watch Pro verfügbar gemacht werden soll.