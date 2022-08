Xcode Cloud: Neues Abonnement für Entwickler startet vorerst kostenlos

Das nächste Abonnement von Apple ist da, wobei sich Xcode Cloud vornehmlich an Entwickler und Entwicklerinnen richtet und optional ist. Xcode Cloud ist ein kontinuierlicher Integrations- und Bereitstellungsdienst, der in Xcode integriert und speziell für Apple Entwickler und Entwicklerinnen entwickelt wurde. Er beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Apps, indem er Cloud-basierte Tools zusammenführt, die bei der Erstellung von Apps, der parallelen Ausführung automatisierter Tests, der Übermittlung von Apps an Tester und der Anzeige und Verwaltung von Nutzerfeedback unterstützen.

Apple rechnet dabei in Rechenstunden ab. Zum Start sind 25 sogenannte Compute-Stunden kostenlos, ab 2024 kostet das kleinste Abo dann aber 14,99 US-Dollar. Diese weiteren Abo-Stufen stehen zur Verfügung:

25 Rechenstunden/Monat: aktuell kostenlos, ab 2024 für 14,99 USD

100 Rechenstunden/Monat: 49,99 USD

250 Rechenstunden/Monat: 99,99 USD

1000 Rechenstunden/Monat: 399,99 USD

Apple erklärt auch, was eine Rechenstunde überhaupt ist: „Eine Rechenstunde ist eine Stunde Zeit, die für die Ausführung einer bestimmten Aufgabe in der Cloud verwendet wird, zum Beispiel die Erstellung einer App oder die Durchführung automatisierter Tests. Beispielsweise entspricht die Ausführung von 5 Tests von jeweils 12 Minuten einer Rechenstunde. Xcode Cloud führt Tests parallel zu anderen Aktionen aus, zum Beispiel zum Analysieren, Archivieren und Erstellen, sodass Sie schnell Ergebnisse erhalten.“

Die Nutzung der Rechenzeit kann in App Store Connect und in der Apple Developer App verfolgt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Xcode Cloud-Website von Apple.