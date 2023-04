Bling: Taschengeld-App hilft Familien mit Kindern bei ihren Finanzen

Schon die Kleinsten erhalten oft kleine Geldbeträge für Aufgaben im Haushalt oder Taschengeld zur freien Verfügung ausgehändigt. Damit sowohl Eltern und Kinder den Überblick behalten, gibt es im App Store die App Bling (App Store-Link) für iPhones und iPads, die Familien eine bessere Finanzkompetenz bieten möchte. Bling lässt sich ab iOS/iPadOS 12.0 oder neuer herunterladen und benötigt rund 161 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

„Wir haben Bling gegründet, weil wir in der Schule nichts über den Umgang mit Geld lernten. Kein Wunder, dass die Finanzkompetenz in Deutschland schlecht ist. Bling schafft Abhilfe und macht Deutschland geldklug! Mit der Bling Card bezahlen Kinder und Jugendliche selbständig. Und mit der Bling App lernen sie den Umgang mit Geld. Bling ist eine App mit zwei unterschiedlichen Ansichten. Jugendliche lernen wie man Geld nachhaltig spart, verdient und ausgibt. Die Eltern haben mit einer eigenen Ansicht alles im Blick.“

Dies berichtet das Entwicklerteam von Bling Services über die eigene Anwendung. Wie bereits erwähnt, richtet sich Bling sowohl an Eltern als auch an Kinder. Eltern können mit Bling Geld an ihre Kinder senden, ihre Bling-Karten aktivieren bzw. deaktivieren, Aufgaben der Kinder – beispielsweise Rasenmähen oder Einkaufen – verwalten und entlohnen, Regeln für die Bling-Karte der Kinder festlegen, Erinnerungen für das Taschengeld einrichten und mehr.

Kinder und Jugendliche können über Bling online und in ganz Deutschland mit ihrer Bling-Karte einkaufen, ihre Einnahmen und Ausgaben in Echtzeit sehen, ihre Budgets verwalten und anfangen, Geld zu sparen. Auch kleine Finanztipps zum besseren Sparen finden sich in der App, zudem können die jungen Nutzer und Nutzerinnen über die App Geld empfangen, beispielsweise von den Eltern oder Verwandten.

Ein Kernstück von Bling ist die bereits erwähnte Bling-Prepaid-Karte, mit der Kinder und Jugendliche selbständig einkaufen können. Eltern können dabei genau kontrollieren, für welche (Online-)Händler das Geld auf der Karte ausgegeben werden darf. Bling selbst blockiert zudem Kategorien, die nicht jugendfrei sind, zudem sind die Zahlungen mit einer PIN geschützt. Auch Schulden können die jungen User mit der Karte nicht machen.

Die Bling-Karte kann in der App selbst bestellt werden und kostet im Jahresabo 32 Euro, alternativ ist auch ein Monatsabo für 2,99 Euro pro Karte/Kind möglich. Das Entwicklerteam empfiehlt eine Verwaltung und Bestellung per Kreditkarte, damit Guthaben in Echtzeit aufgeladen werden können. Hat man die Bling-Karte verloren, kann sie für eine Gebühr in Höhe von 9,99 Euro ersetzt werden. Abschließend wichtig zu wissen: Das Kind muss mindestens sieben Jahre alt sein, um mit einer Bling Card zu bezahlen. Weitere Infos gibt es auch auf der Website zur App.