Die Top-Themen der Woche: Neue Preise & kommende Updates

Es ist erst der 11. Dezember und wir haben schon den dritten Advent. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, früher geht es aber tatsächlich nicht. Im nächsten Jahr ist es dann genau anders herum. Magisch, diese Kalender.

Magisch geht es auch im App Store zu, denn Apple hat in dieser Woche angekündigt, dass Entwicklerinnen und Entwickler auf 700 neue Preisstufen zurückgreifen können. Wundert euch also nicht, wenn manch eine App demnächst einen ungewöhnlichen Preis hat. Es geht alles mit rechten Dingen zu.

Und beendet hat Apple das Jahr noch nicht. Nachdem in dieser Woche der Release Candidate von iOS 16.2 veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass Apple das entsprechende Update für iPhone und iPad in den kommenden Tagen veröffentlichen wird. Wir tippen auf Montag oder Dienstag.

Neuigkeiten auf Hueblog.de

In unserem Blog über Philips Hue gab es in dieser Woche leider schlechte Neuigkeiten. So mussten wir nicht nur vermelden, dass die neue Lichterkette Festavia erst im nächsten Winter wieder erhältlich sein wird, sondern auch dass Philips Hue die Preise einige Produkte ab Februar erneut erhöhen wird.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick