Mein erster Eindruck des Thermomix TM6 von Vorwerk

Ihr habt sie doch sicher auch, die Freunde, die einen Thermomix haben und davon begeistert sind. Und ihr habt sie doch sicher auch, die Gedanken daran, ob ein Küchengerät für 1.399 Euro nicht doch ein wenig zu teuer ist. Ich habe den Thermomix TM6 für sechs Wochen von Vorwerk zur Verfügung gestellt bekommen und möchte euch heute meine ersten Eindrücke schildern.

Und irgendwie muss man dann doch beim Preis anfangen, denn 1.399 Euro sind sicherlich eine Wucht. Den Preis muss man aber auch in Relation setzen. Schließlich kauft sich auch nicht jeder ein neues Smartphone für eine vierstelligen Betrag, wie ihr es vielleicht in den letzten Jahren getan habt. Manche kommen mit einem Kleinwagen von A nach B, für andere muss es eine luxuriöse Limousine sein.

Das erwartet euch beim Thermomix TM6

Am Ende ist die entscheidende Frage, was man für sein Geld bekommt. Schauen wir an dieser Stelle doch einfach mal, was Vorwerk rund um den Thermomix TM6 verspricht:

Frische, leckere Gerichte sind schnell und einfach zubereitet

Tausende Rezepte mit Gelinggarantie sind direkt auf deinem Thermomix

Ein echtes Multitalent mit zahlreichen Kochfunktionen und Modi

Immer für dich da: Exzellente Betreuung auch nach dem Kauf

Erhitzen, Sous-vide-Garen, Slow Cooking, Fermentieren, Andicken, Peeler und vieles mehr, das alles soll drinstecken im Thermomix. Ich kann euch bereits jetzt verraten: Die Möglichkeiten habe ich in den letzten Wochen nicht annähernd genutzt.

Viele Fragezeichen nach dem Auspacken

Der Thermomix kommt sicher verpackt in einem großen Karton mit Zubehör und Kochbuch. Bestimmt war auch irgendwo ein Handbuch mit dabei, hereingeschaut habe ich zunächst aber nicht. Stattdessen habe ich mir in der dazugehörigen Cookidoo-App bereits die ersten Rezepte angesehen und war voller Tatendrang. Varoma, Spritzschuss, Gareinsatz, Rühreinsatz – das alles hat mich zunächst aber massiv verwirrt.

Zum Glück erhält man aber zu jedem Thermomix-Kauf auf Wunsch auch eine kleine Einführung einer Repräsentantin oder eines Repräsentanten. Und noch viel besser: Während des Kochvorgangs wird auf dem Display des Thermomix TM6 stets angezeigt und erklärt, welches Zubehör man zu welchem Zeitpunkt ein- oder aufsetzen muss. Am Ende ist es tatsächlich kinderleicht.

Ein tolles Beispiel: Die Bolognesesoße

Jeder von uns hat wohl schon einmal eine Bolognese gekocht. Und auch wenn es ein recht einfaches Gericht ist, ist es doch schon zeitintensiv. Zwiebeln, Sellerie und Karotten müssen geschält werden, beim Anbraten steht man am Herd zwischendurch muss man aufpassen, dass nicht alles mit Tomatensoße vollspritzt.

Mit dem Thermomix spart man unglaublich viel Zeit. Das Gemüse muss nicht fein gewürfelt werden, sondern wird einfach in großen, groben Stücken in den Thermomix gegeben. Die erste große Erleichterung. Viel bemerkenswerter ist allerdings, dass man in der Zeit, in der der Thermomix arbeitet und beispielsweise das Gemüse andünstet oder das Fleisch gart, Zeit für andere Dinge hat. Man kann die Küche aufräumen, den Tisch decken oder einfach nur die Beine hochlegen. Das hat mich bereits nach den ersten Kochversuchen begeistern können.

Nach den ersten Wochen mit dem Thermomix würde ich sagen, dass man mit dem Gerät durchaus Dinge kocht, an die man sich sonst nicht herantrauen würde. Der TM6 ist aber auch bei den Gerichten, die man auch problemlos selbst zubereiten kann, ein großer Helfer. Und das ausdrücklich nicht nur für Personen, die sonst keinen Kochlöffel in der Hand haben.

Die App: Cookidoo für 54,99 Euro pro Jahr

Smart gemacht wird der Thermomix unter anderem mit der Cookidoo-App und einem kostenpflichtigen Zugang zu Cookidoo-Welt. Trotz des hohen Kaufpreises des Thermomix TM6 werden hier noch einmal 54,99 Euro pro Jahr fällig.

Das ist durchaus eine Hausnummer. Und für mich Grund genug, demnächst noch einmal einen ausführlichen Blick auf die App und die damit verknüpften Services zu werfen. Schon jetzt kann ich euch aber mitteilen, dass das mitgelieferte Kochbuch, das Internet und auch der manuelle Modus genügend Möglichkeiten bieten, sich mit dem Thermomix auszutoben.

Der Ausblick: Wir werden uns einen TM6 kaufen

In dieser Woche muss der Thermomix erst einmal zurück nach Wuppertal zu Vorwerk. Die Entscheidung ist für uns aber schnell gefallen: Wir werden uns einen Thermomix kaufen. Egal ob Bolegnese, Risotto, Grießbrei oder eine kleine Suppe – bisher ist uns alles gelungen, gleichzeitig haben wir die meisten Funktionen noch gar nicht richtig genutzt.

Daher möchte ich auch von euch wissen: Was soll ich für meinen abschließenden Erfahrungsbericht in ein paar Wochen unbedingt mal ausprobieren? Was wollt ihr rund um den Thermomix TM6 wissen? Schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel.

Titelbild: Vorwerk