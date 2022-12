appgefahren Adventskalender: 6. Türchen mit Philips

Seht nur her, was der Nikolaus euch mitgebracht hat. Eines der größten und schwersten Pakete, die es in diesem Jahr in unserem Adventskalender gibt. Die Rede ist vom kabellosen Nass- und Trockensauger Philips AquaTrio (Hersteller-Webseite) im Wert von 849,99 Euro.

Das 2-in-1-Gerät habe ich nun schon seit dem Sommer im Einsatz und so oft wie in diesem Jahr habe ich in meinem Leben wohl noch nie gewischt. Das ist aber auch kein Wunder, denn mit dem AquaTrio ist die sonst unliebsame Aufgabe tatsächlich ein Kinderspiel. Weitere Eindrücke könnt ihr in meinem Testbericht nachlesen.

Das Herzstück des AquaTrio ist die Motoreinheit mit praktischem LC-Display. Je nach Anwendungswunsch verbindet man sie entweder mit der Saug- und Wischeinheit, dem reinen Staubsauger-Modul oder nutzt sie als komfortables Handgerät. Besonders praktisch ist die kombinierte Lade- und Reinigungsstation. An ihrer Halterung werden sowohl der Nass- als auch der Staubsauger bequem zum Laden, Reinigen und Aufbewahren befestigt.

Philips AquaTrio Cordless 9000 Series 3-in-1 Nass-Trocken-Sauger – Kabellos Akku Staubsauger -... Saugen und Wischen in einem Zug: Entfernt gleichzeitig Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien** auf Hartböden

Selbstreinigende Power-Bürsten mit patentierter Technologie

