„Reigns: Three Kingdoms“ für Netflix-Mitglieder im App Store erschienen

Wer sich in den letzten Jahren ein wenig mit Spielen im App Store beschäftigt hat, der ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einmal über die Reigns-Serie gestolpert. In bester Tinder-Manier wird in den Kartenspielen nach links und rechts gewischt, um Entscheidungen zu fällen und die Geschichte des Spiels immer weiter zu erforschen.

Mit Reigns: Three Kingdoms (App Store-Link) ist nun ein weiteres Spiel der Serie im App Store erschienen. Die Universal-App kann kostenlos geladen werden, ist aber ein Teil von Netflix Games und erfordert somit ein aktives Abonnement beim Streaming-Anbieter. Mit dabei ist eine deutsche Lokalisierung, was bei einem Spiel dieser Art Gold wert ist.

Das von dem beliebten chinesischen Roman „Die Geschichte der Drei Reiche“ inspirierte Spiel bringt seine Spielerinnen und Spieler in die turbulenten letzten Jahre der Han-Dynastie. Dort treffen sie auf die verschiedenen Fraktionen, Kriege und Helde und Heldinnen der Saga, während sie durch Wischen ihre riskanten Entscheidungen treffen, sich zum richtigen Zeitpunkt mit den passenden Armeen zusammenschließen, an Macht gewinnen und vieles mehr.

Der Einstieg in das Spiel ist denkbar einfache, denn in der Kampagne werden euch neue Spielelemente stets vorgestellt. Im Mittelpunkt von Reigns: Three Kingdoms steht tatsächlich der Aufbau einer kleinen Dynastie. In bester Rollenspiel-Manier müsst ihr Personen für euch gewinnen und mit ihnen immer wieder in Duellen antreten. Sogar ein Multiplayer-Modus ist erstmals mit dabei.

An der grundlegenden Spielidee hat sich trotz des Kampf-Mechanismus nichts geändert. Durch eure Entscheidungen beeinflusst ihr das Volk – und sobald das Gleichgewicht aus den Fugen gerät, werdet ihr sterben. Das ist aber nicht schlimm, denn mit dem gesammelten Wissen kommt ihr beim nächsten Versuch immer ein Stückchen weiter – bis ihr am Ende alle Quests gelöst habt.