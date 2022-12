Govee Flutlicht: Smarte Strahler für den Außenbereich ausprobiert

Philips Hue ist der Marktführer im Bereich Smart Lightning. Auch andere Unternehmen möchten hier etwas vom Kuchen abhaben und Govee greift den Markt aggressiv an und bringt zahlreiche, smarte Lichtlösungen an den Start. Heute möchte ich euch das Govee Flutlicht (Amazon-Link) für den Außenbereich vorstellen.

Das Govee Flutlicht verfügt über Strahler, die in Reihe geschaltet sind. Es gibt ein Set mit 4 Strahlern für aktuell nur 89,99 Euro (50 Euro Coupon aktivieren), das Set mit zwei Strahlern ist mit 58,99 Euro im Vergleich deutlich teurer. Gut zu wissen: Die Anzahl der Strahler kann nicht erweitert werden. Wer das 4er Set kauft, kann vier Strahler betreiben, beim 2er Set sind es zwei. Erweiterungen gibt es nicht.

Beim 4er Set ist ein langes Netzkabel mit dabei. Das nicht wasserdichte Netzteil muss im Outdoor-Bereich geschützt eingesteckt werden. Vom Netzteil bis zum Controller (IPX5 wassergeschützt) sind es knapp 1 Meter Kabel. Zwischen der Steuerungsbox und dem ersten Anschluss liegen 190 Zentimeter. Zwischen den Strahlen selbst ist das Kabel 290 Zentimeter lang. Der Strahler selbst wird dann an einem T-Stück wasserfest angeschlossen, wobei hier noch ein 45 Zentimeter langes Kabel am Strahler selbst vorhanden ist. Es handelt sich dabei um ein langes Kabel, das nicht an den Verbindungen getrennt werden kann.

Der Strahler selbst ist 12 x 10 Zentimeter groß, wobei die Lichtfläche 9,5 x 7,6 Zentimeter groß ist. Mit einem 10 Zentimeter langen Erdspieß lässt sich das Flutlicht in der Erde feststecken und platzieren. Der Strahler selbst kann im Winkel justiert werden, damit man so genau die Bereiche anstrahlen kann, die man auch anstrahlen möchte. Die Verarbeitung ist in Ordnung, Kunststoff ist hier das bevorzugte Material. Auch der Erdspieß ist aus Kunststoff gefertigt.

Die Installation ist generell sehr simpel. Das Kabel könnt ihr einfach auf dem Untergrund liegen lassen, wer möchte, kann dieses aber auch unterirdisch verlegen. Natürlich lassen sich die Govee Flutlichter auch im Innenbereich einsetzen, allerdings fehlt hier eine Befestigungsmöglichkeit. Der Erdspieß ist Indoor wohl nur bei Pflanzen einsetzbar.

500 Lumen pro Strahler

Jeder Strahler hat eine Lichtleitung von 500 Lumen und kann dabei Weißtöne und Farben (2200-6500K) darstellen. Die Farbwiedergabe ist in Ordnung, über den Controller am Kabel kann man die Lichter manuell an- und ausschalten, ebenso kann man zwischen Weiß und Farbe wechseln. Smarter wird das ganze aber über die Govee Home-App. Hier muss man ein Konto mit Name und E-Mailadresse anlegen, danach lassen sich die Flutlichter mit dem hauseigenen WLAN verbinden. Montiert man die Lichter in der hintersten Ecke im Garten, in der kein WLAN-Empfang verfügbar ist, kann man die Flutlichter aber über Bluetooth steuern. Sind die Strahler in WLAN Reichweite, lassen sich diese auch aus der Ferne steuern.

Die Einrichtung ist ein Kinderspiel. In der App stehen dann zahlreiche Funktionen zur Verfügung. So könnt ihr jedem Strahler eine eigene Farbe zuordnen, die Helligkeit individuell bestimmen oder die Flutlichter im Takt der Musik blinken lassen (es wird das Mikrofon vom iPhone verwendet). Zudem könnt ihr auf zahlreiche Szenen zurückgreifen, bei denen auch Farben durchgespielt werden. Wer möchte, kann auch eigene Szenen und eigene Farbverläufe- und wiedergaben anlegen. Über die Timer-Funktion könnt ihr die Flutlichter auch per Zeitplan automatisch steuern.

Die Govee Home-App ist einfach zu bedienen, aber an einigen Stellen etwas überladen. Optional könnt ihr die Steuerung auch über Alexa oder Google Assistant vornehmen, allerdings fehlen hier die Feineinstellungen.

Fazit

Das Govee Flutlicht macht eine gute Figur und kann eure Pflanzen, Bäume, Pools, Terrasse und mehr mit Licht bestrahlen. Hier handelt es sich um Ambiente-Beleuchtung, die für eine schöne Stimmung sorgt. Die Handhabung ist einfach, die Qualität in Ordnung und die App-Steuerung okay. HomeKit ist von Haus aus nicht verfügbar.

Der Preis ist heiß: Wie schon oben erwähnt kostet das 4er Set aktuell nur 89,99 Euro statt 139,99 Euro, wenn ihr den 50 Euro Coupon auf der Produktseite aktiviert. Optional steht das teurere 2er Set ebenfalls zum Kauf bereit. Und auch hier noch einmal der Hinweis: Die Sets können nicht erweitert oder untereinander verbunden werden.

121 Bewertungen Govee Smart LED Strahler, RGBICWW WiFi Outdoor Strahler Funktioniert mit Alexa, 2700-6500K,dimmbares... Musikmodus & RGBIC: Ihre Musik kann durch die Lichter sprechen. Dank RGBIC, jedes einzelne Flutlicht kann mehrere Farben gleichzeitig anzeigen. So...

Sprach/ App/ Gruppensteuerung Unterstützen: Arbeiten Sie mit Amazon Alexa und Google Assistant. Einfache Fernsteuerung über die Govee Home App im...