Twinkly Light Tree: 4 Meter hoch und mit 750 LEDs für unter 200 Euro

Habt ihr vor, in diesem Jahr noch etwas verrücktes zu kaufen? Dann ist jetzt eine ziemlich gute Gelegenheit dafür. Es dreht sich um den Twinkly Light Tree für den Außenbereich in der vier Meter großen Variante. Hier könnt ihr stolze 750 LEDs ganz nach euren eigenen Wünschen steuern.

Kommen wir zunächst einmal zum Preis. Regulär kostet der Twinkly Light Tree in dieser Konfiguration mehr als 400 Euro. Bei Lampenwelt bezahlt ihr allerdings nur 229,90 Euro und könnt zudem den Gutscheincode DE1222-Check33200 einlösen. Am Ende landet ihr so bei 196,90 Euro (zum Shop). Im Internet-Preisvergleich kostet der Twinkly Light Tree mindestens 328 Euro.

Der drei Meter hohe Twinkly Light Tree in meinem Garten

Ich habe den Twinkly Light Tree im vergangenen Jahr in meinem Garten aufgebaut und bereits die drei Meter hohe Variante mit 400 LEDs hat mich beeindruckend. Während das Gestänge mit der Lichterkette im Hellen nicht unbedingt toll aussieht, ändert sich das mit Einbruch der Dunkelheit. Dann sieht der Twinkly Light Tree tatsächlich wie ein perfekt geformter Baum aus. Der große Vorteil: Im Januar packt man einfach wieder alles in einen recht kompakten Karton und verstaut diesen in der Abstellkammer.

Das Highlight ist natürlich die Steuerung über die Twinkly-App. Jede einzelne LED des Baums kann nicht nur kartiert, sondern auch einzeln angesteuert werden. Zusammen mit den vorgefertigten Szenen und Effekten, die sich alle nach eigenen Wünschen konfigurieren lassen, ist Twinkly einfach ein wunderbar verrücktes Spielzeug. Aber keine Sorge: Es sind auch dezente Einstellungen machbar. Mir gefallen beispielsweise verschiedene, warme Weißtöne mit einem kleinen Funkeln ziemlich gut.

Mittlerweile ist neben Google Assistant und Amazon Alexa ja auch HomeKit mit an Board. Damit sind nicht nur Automationen, sondern auch die Steuerung per Siri möglich: „Hey Siri, schalte den Weihnachtsbaum an“. Und schon kann die Show beginnen…

Falls ihr in die Versuchung geraten solltet, den 6 Meter hohen Twinkly Light Tree zu bestellen, müsst ihr eine Kleinigkeit beachten. Beim größten Modell zählt das Gestänge nicht zum Lieferumfang dazu, sondern muss separat gekauft werden. Bis 4 Meter ist alles mit dabei.