10 Minuten für alle: AirDrop in iOS 16.2 ändert das Verhalten

Anfang Januar hatten wir schon berichtet, dass Apple zuerst in China mit iOS 16.1.1 das Verhalten von AirDrop angepasst hat. Die Möglichkeit „Für Jeden“ wurde gestrichen und die Option mit „10 Minuten für alle“ ersetzt. Und mit iOS 16.2 wird dieses Verhalten standardmäßig geändert.

Demnach kann man AirDrop fortan nicht mehr dauerhaft für jeden aktiviert lassen. Ist die Option aktiv, können auch weiterhin alle in Reichweite verfügbaren Geräte Daten, Fotos, Videos und mehr per AirDrop senden. Nach dem Zeitfenster von 10 Minuten wechselt AirDrop automatisch zur Option „Nur für Kontakte“. Ich persönlich finde die Umstellung akzeptabel, immerhin wird so verhindert, dass man unerwünschte Fotos geschickt bekommt, nur weil man die Einstellung nicht wieder umgestellt hat.

Berichten zufolge hat Apple diese Änderung in China in der Beta-Version von iOS 16.1.1 vorgenommen, nachdem Demonstranten im Land AirDrop genutzt hatten, um regierungsfeindliches Material zu verbreiten. Apple sagte, dass die Funktion eingeführt wurde, um die Verbreitung von Spam-Inhalten in belebten Gebieten wie Einkaufszentren und Flughäfen zu reduzieren.