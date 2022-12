Launchify kann CPU-Auslastung und FPS in der Dynamic Island anzeigen

Mit der App Launchify (App Store-Link) könnt ihr Apps direkt über Sperrbildschirm-Widgets oder auch über die Dynamic Island starten. Mit dem neusten Update auf Version 1.6 wurden neue Möglichkeiten hinzugefügt. So könnt ihr fortan auch Systemwerte auf der Insel anzeigen lassen.

In den Einstellungen könnt ihr die CPU-Auslastung, die aktuellen Frames per Second (FPS, Bildwiederholrate) und die Batterie in Prozent auswählen. Platz gibt es aber nur für zwei Werte, einmal ganz links und einmal ganz rechts. Die Werte bleiben ständig eingeblendet und aktualisieren sich in Echtzeit. Finde ich ganz cool, möchte ich aber nicht unbedingt die ganze Zeit sehen. Mit einem der letzten Update wurde auch der Wallpaper-Bereich ausgebaut.

Launchify kann kostenlos geladen und ausprobiert werden. Im Gratis-Modus könnt ihr aber nur zwei Apps für den Schnellstart festlegen, als Premium-Kunde oder Kundin gibt es unlimitierte Widgets, ihr könnt auch Apps hinterlegen, die im Katalog nicht vorhanden sind, unsichtbare Widgets anlegen und auf Premium-Wallpaper zugreifen. Pro Monat kostet der Premium-Zugriff 99 Cent, im Jahr zahlt man mit 9,99 Euro etwas weniger.

Launchify testet wohl auch einen Einmalkauf. Beim heutigen Start wurde mir ein Einmalangebot gemacht: 4,99 Euro. Dieses lässt sich aber nicht manuell aufrufen.