Alexa-Sprachfernbedienung Pro: Eine echte Bereicherung für jeden Fire TV

Vor wenigen Wochen hat Amazon die Alexa-Sprachfernbedienung Pro (Amazon-Link) vorgestellt. Das 39,99 Euro teure Zubehör lässt sich mit nahezu jedem Fire TV Gerät koppeln, ganz egal ob mit einem Fire TV Stick, einem Fire TV Cube oder beispielsweise auch einem Fernseher mit integriertem Fire TV, etwa meinem Schlafzimmer-Screen von MediaMarkt.

Zunächst einmal bietet die Alexa-Sprachfernbedienung Pro natürlich die grundlegenden Funktionen zur Steuerung des TV-Erlebnisses, hier unterscheidet sich die Fernbedienung nicht von den im Lieferumfang enthaltenen Modellen. Darüber hinaus bietet sie aber eben auch einige Funktionen, die man sonst nicht bekommt. Und die bieten tatsächlich einen Mehrwert.

Pluspunkte für die Beleuchtung und die programmierbaren Tasten

Zu den für mich besonders bemerkenswerten Extras zählt definitiv die Beleuchtung der Tasten. Auch wenn es im Zimmer meistens ohnehin hell genug ist, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, sehen die beleuchteten Tasten einfach prima aus. Noch praktischer ist es allerdings, wenn der Fernseher noch nicht eingeschaltet ist. Sobald man die Alexa-Sprachfernbedienung Pro in die Hand nimmt und es dunkel genug ist, leuchten die Tasten – und es wird zum Kinderspiel, direkt auf eine bestimmte Taste zu drücken.

Und hier kommen dann auch die zwei frei programmierbaren Tasten ins Spiel. Durch einen langen Tastendruck auf eine der beiden Tasten könnt ihr ein Menü öffnen, in dem ihr aus den letzten Aktionen und einigen Standard-Befehlen wählen könnt. So könnt ihr mit den beiden Tasten nicht nur eine App eurer Wahl öffnen, sondern auch einen beliebigen Alexa-Befehl ausführen. Und hier sind die Möglichkeiten ja nahezu unbegrenzt, auch was die Steuerung des Smart Home angeht.

Darüber hinaus verfügt die Alexa-Sprachfernbedienung Pro über vier Sondertasten für den Schnellzugriff auf Prime Video, Netflix, Disney und Amazon Music. Diese lassen sich mit Bordmitteln leider nicht neu belegen – das gleiche gilt für die „Sender-Taste“ über dem Menü, die immer zum Prime Channels Guide führt. Hier hätte ich gerne eine Verknüpfung zu Zattoo, dem TV-Streaming-Dienst meiner Wahl, erstellt.

Ebenfalls neu: Remote Finder und Kopfhörer-Taste

Falls ihr zu denjenigen Personen zählt, die gerne mal eine Fernbedienung verlieren, dürfte der Remote Finder ein praktisches Extra für euch sein. Wenn das koppelte Fire TV Gerät eingeschaltet oder im Alexa-fähigen Standby-Modus ist, reicht der Sprachbefehl „Alexa, finde meine Fernbedienung“ aus, um die Alexa-Sprachfernbedienung Pro fünf Minuten lang piepen zu lassen. Das funktioniert natürlich nur, solange die Fernbedienung in Bluetooth-Reichweite zum Fernseher ist.

Mit der neuen Kopfhörer-Taste lässt sich das Bluetooth-Menü des Fire TV blitzschnell aufrufen. Dort könnt ihr dann unter anderem problemlos auf gekoppelte Kopfhörer wechseln.

Mein Fazit: Tatsächlich ein Mehrwert

Selbstverständlich lässt sich jeder Fire TV wunderbar mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Die neue Alexa-Sprachfernbedienung Pro bietet aber tatsächlich einige Mehrwerte, die das TV-Erlebnis noch ein bisschen besser machen. Mir gefallen vor allem Beleuchtung und die frei belegbaren Tasten sehr gut.

Ob euch das natürlich 39,99 Euro wert ist, das ist eine andere Frage. Viele von euch dürften für ihren Fire TV Stick weniger bezahlt haben. Von mir gibt es dennoch einen Daumen nach oben.