Fire TV Cube 2022 ausprobiert: Mit 4K Ultra HD, WiFi 6E und zusätzlichem HDMI-Eingang

Der Fire TV Cube ist das teuerste und schnellste Fire TV-Gerät aus dem Hause Amazon. Ab sofort ist die dritten Generation erhältlich und wir konnten den den neuen Fire TV Cube schon ausprobieren. Angeschlossen wird der 86 x 86 x 77 Millimeter große Cube einfach per HDMI-Kabel, das NICHT mitgeliefert wird. Mit dabei ist jedoch ein Netzteil mit 15 Watt.

Im Cube werkelt ein Octa-Core-Prozessor mit 4 x 2,2 GHz und 4 x 2,0 GHz sowie 800-MHz-GPU. Damit ist der Cube doppelt so schnell wir der Fire TV Stick 4K Max. Daraus resultieren schnelle Eingaben und schnelle Ladezeiten. Gleichzeitig gibt es erstmals Support für WiFi 6E, wobei ihr natürlich einen Router benötigt, der WiFi 6E kompatibel ist, um die Vorteile nutzen zu können. Natürlich ist der Fire TV Cube auch mit älteren Routern kompatibel.

Als Anschlüsse kommen neben HDMI und Strom auch ein Ethernet-Port zum Einsatz, über den ihr den Cube direkt mit dem Internet verbinden könnt. Ist kein Anschluss via Kabel möglich, könnt ihr die Verbindung via WLAN aufbauen. Neu ist ein zusätzlicher HDMI In Port, über den ihr weitere Geräte verbinden könnt. Zum Beispiel Kabelreceiver von Sky, Telekom oder Vodafone, aber auch Spielkonsolen, Blu-ray Player und mehr. Sobald diese verbunden sind, könnt ihr die Steuerung mit Alexa vornehmen und so schnell die Quellen wechseln oder Programme umschalten. Weiterhin könnt ihr natürlich manuell über die Fernbedienung die weiteren Eingänge auswählen. Fire TV Cube verfügt außerdem über einen zusätzlichen USB-Port, über den sich kompatible Webcams für Videogespräche mit Alexa-Kontakten anschließen lassen.

Gut: Durch den besseren Prozessor kann der Fire TV Cube ein besseres Upscaling durchführen. Durch eine nahtlose Konvertierung von HD-Inhalten in 4K gibt es eine verbesserte Bildqualität mit höherer Detailgenauigkeit, besserem Kontrast und mehr Klarheit. Dank der Super-Resolution-Technologie sehen Inhalte wie Filme, die ursprünglich in HD gedreht wurden, oder körnige Familienfotos auf einem 4K-Display noch schärfer aus.

Fire TV Oberfläche

Die Fire TV Oberfläche ist immer noch etwas unaufgeräumt, ist insgesamt aber ganz gut zu bedienen. Ihr habt Zugriff auf alle Einstellungen, Streaming-Dienste, Apps und mehr. Im Store könnt ihr einfach Apps herunterladen und auf dem Cube installieren. Auch Apple TV+ steht hier zum Download bereit.

Die Alexa-Sprachfernbedienung liegt bei, warum das teuerste Fire TV-Gerät nicht mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung Pro ausgestattet wurde, finde ich unverständlich. Wer möchte, kann die Pro-Fernbedienung für 39,99 Euro separat kaufen. Unter anderem gibt es hier einen Remote Finder, der dabei hilft, die Fernbedienung aufzuspüren, sollte man sie mal verlegt haben. „Alexa, finde meine Fernbedienung“ und die Remote spielt einen Ton über den eingebauten Lautsprecher ab. Zudem gibt es zwei neue programmierbare Tasten und eine Hintergrundbeleuchtung.

Alexa steht immer zur Verfügung

Wenn der Fernseher angeschaltet ist, werden alle Anfragen über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben. Ihr könnt die Alexa-Taste auf der Fernbedienung verwenden, da hier aber Alexa auch handsfree zur Verfügung steht, genügt ein einfacher Sprachbefehl aus. Ist der Fernseher ausgeschaltet, ist Alexa weiterhin verfügbar und die Audioausgabe erfolgt über die Lautsprecher im Cube selbst. Auf der Oberseite des Cubes könnt ihr die Lautstärke ändern oder auch die Mikrofone manuell deaktivieren.

Fazit

Mit Octa-Core-Prozessor, 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos-Audio, HDMI-Eingang, WiFi 6E und Super-Resolution-Technologie gibt es hier das beste und schnellste Fire TV-Gerät. Der HDMI-Eingang ist nice-to-have und es wird sicherlich Nutzer und Nutzerinnen geben, die hier gerne ein zweites Gerät anschließen, um dieses auch mit Alexa steuern zu können. Hier muss man nur auf die Kompatibilität achten, leider habe ich bisher keine Übersicht gefunden. Der Fire TV Cube ist quasi ein Mix aus einer Art Echo Dot und Fire TV-Streaming-Gerät.

Wer sowieso schon Alexa Zuhause nutzt und nur auf der Suche nach einem guten Streaming-Stick ist, sollte zum Fire TV Stick 4K oder 4K Max greifen. Hier gibt es zwar etwas weniger Power, die aber für alles ausreichend ist.