Nomad: Neues 30W-USB-C-Ladegerät mit transparentem Gehäuse vorgestellt

Der mittlerweile auch bei uns wohlbekannte Hersteller Nomad aus den USA hat in letzter Zeit sein USB-C-Zubehör für iPhones und Co. deutlich erweitert. Nun gibt es eine neue Variante des bereits verfügbaren 30W-Ladegeräts mit USB-C-Port. Nomad bietet den für 29,99 USD erhältlichen Charger nämlich jetzt auch in einer transparenten Variante an, die einen interessanten Retro-Charakter aufweist und ein wenig an die Nothing Ear 1-InEars erinnert.

Mit der neuen Variante lässt sich so erstmals ein Blick in das Innere und die damit verbundene Technik des Ladegeräts werfen. Letzteres verfügt zudem über ein ansehnliches mattiertes Finish, das edel wirkt, aber gleichzeitig noch einen Blick auf die verbauten Komponenten erlaubt.

Geladen werden kann mit einer Leistung von 30 Watt über einen verfügbaren USB-C-Port. Nomad verbaut zudem die bekannte GaN-Technologie, die es ermöglicht, effizienter zu laden und die Wärmeentwicklung des Geräts auf ein Minimum zu reduzieren. Auch der Power Delivery-Standard ist mit an Bord.

Neben den iPhone-Modellen lässt sich mit dem Nomad 30W Power Adapter, so die Bezeichnung des Herstellers, auch ein iPad und sogar ein MacBook Air aufladen. Zudem ist die Lösung von Nomad nur minimal größer als Apples 5W-Ladegerät und deutlich kleiner als der 20W-Charger von Apple. Der Nomad 30W Power Adapter ist schon auf der Website des Herstellers zum Preis von 29,99 Euro gelistet, aber derzeit nur mit einem US-Stecker verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass es bald auch eine EU-Variante geben wird.