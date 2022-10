Philips Coffee+: Frischen Kaffee noch aus dem Bett heraus zubereiten

Einen Kaffeevollautomaten aus der LatteGo-Serie von Philips haben wir euch vor einiger Zeit schon vorgestellt. Besonders gut gefallen hat mir das Milchsystem, das ganz ohne Schläuche arbeitet und so die Reinigung besonders einfach macht. Nun bietet Philips für zwei Modelle noch eine weitere Funktion an: Es ist eine App-Anbindung hinzugekommen.

Die Kaffeevollautomaten der Serie 3200 und 2200, erkennbar unter anderem am WiFi-Symbol auf der Verpackung oder den Modellnummern EP3546/50 und EP2520/10, sind ab sofort mit der Coffee+ App von Philips kompatibel.

Vorspülung innerhalb der Maschine statt der ersten Tasse

Das Highlight der App ist sicherlich die Zubereitung des Kaffees per Knopfdruck. So könnt ihr noch im Bett einen frischen Kaffee zubereiten und müsst dann einige Momente später nur noch die gefüllte Tasse aus der Küche abholen. Und dabei hat Philips sogar auf wichtige Details geachtet: Der obligatorische Spülvorgang beim Aufheizen findet komplett innerhalb der Maschine statt. In der von euch am Vorabend bereitgestellten Tasse landet also nur der Kaffee.

Zudem lässt sich die Maschine per Sprachsteuerung oder über einen täglichen Zeitplan automatisch anschalten. Außerdem erhaltet ihr in der Coffee+ App Informationen zur Wartung oder möglichen Fehlern und bekommt praktische Anleitungen.

Gerade für Morgenmuffel, die nicht minutenlang in der Küche stehen möchten, ist diese App-Anbindung durchaus eine praktische Sache.