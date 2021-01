Philips LatteGo Vollautomat: Auch ohne App ziemlich smart

Ich muss mich an dieser Stelle einfach mal direkt outen: Ich trinke keinen Kaffee. Und trotzdem erlaube ich es mir, einen Erfahrungsbericht über einen Vollautomat zu schreiben. Denn hier vertraue ich voll auf das Urteil meiner Frau, die ich im Januar mit dem Philips EP5447/90 beglückt habe. Und sie sagt: Der Kaffee schmeckt. Fertig.

Natürlich könnte ich euch jetzt noch erzählen, dass die Philips 5400 Serie stolze „zwölf unterschiedliche Kaffeespezialitäten“ zubereitet, wobei der Hersteller dazu auch heißes Wasser und Milchschaum zählt. Und ich könnte euch die besonders wertvolle Information mitteilen, dass „das Aroma Extract System für die optimale Aromaentfaltung“ sorgt.

Machen wir es kurz: Als Nicht-Kaffee-Trinker bin ich tatsächlich die falsche Person, um die Qualität der Kaffeemaschine insbesondere im Bezug zu anderen Geräten einschätzen zu können. Dafür gibt es im Internet genügend Quellen, wie etwa das folgende YouTube-Video:

Ein Blick auf das innovative Milchsystem

Mir geht es bei dieser Vorstellung um eine ganz andere Sache, nämlich das LatteGo-Milchsystem. Dieses kommt komplett ohne Schläuche aus und ist aus meiner Sicht genau deswegen besonders smart. Ich erinnere mich jedenfalls ungern an eine Nespresso-Maschine und einen Qbo-Automaten zurück, die mit Schläuchen gearbeitet und die Milch zum Teil sogar durch die Maschine gejagt haben. Da kann man spülen und putzen wie man will, nach einer Weile wird die Geschichte einfach ziemlich unhygienisch.

Und genau in dieser Hinsicht finde ich das System, das Philips entwickelt hat, wirklich bemerkenswert. Mit der Wasserdüse erzeugt die LatteGo-Maschine heißen Wasserdampf und damit einen Unterdruck in der „Rinne“, die in die Milchbehälter führt. Mit diesem Saugeffekt wird die Milch in die Aufschäumkammer gesaugt und dort mit dem Wasserdampf unter hoher Geschwindigkeit zu einem cremigen Schaum verwandelt.

Das Resultat finde ich wirklich klasse, denn tatsächlich nutze ich diese Funktion immer mal wieder, um meinen Kakao mit einer Portion Milchschaum zu verfeinern. Wie genau die Technik funktioniert, könnt ihr in einem kleinen Video sehen, das ich für euch aufgenommen habe:

Einfache Menüführung, die aber noch Potenzial hat

Die LatteGo-Technik hat mich wirklich beeindruckt, zumal die Einzelteile sehr einfach zu reinigen sind und es eben keine Stellen gibt, die man nicht sauber bekommt. Ebenfalls punkten kann Philips aus meiner Sicht mit der Menüführung, die wirklich sehr einfach und verständlich ist, selbst für Gäste.

In zwei Punkten sehe ich hier aber tatsächlich noch Luft für Verbesserungen. So lässt sich beispielsweise die Menge des Milchschaums bei Getränken wie einem Latte Macchiato sehr einfach einstellen, allerdings sind die Stufen einfach viel zu groß. So muss man sich etwa zwischen 200 und 270 Millimeter Milchschaum entscheiden – was ziemlich doof ist, wenn 270 Millimeter gerade so nicht ins Glas passen. Aktuell können wir einen Teil unserer Gläser also nur zu zwei Dritteln füllen, was mit einer etwas feineren Abstufung der Milchmenge nicht passieren würde.

Ein weiterer kleinerer Wunsch dreht sich um die Benutzerprofile. Vier Stück bietet die 5400er-Serie der LatteGo-Maschine und sie sind wirklich praktisch, um Getränke-Favoriten zu speichern. Die Profile werden farblich markiert, noch schöner wäre es allerdings, wenn man im Menü jeder Farbe einen Namen zuweisen könnte. Mit dem Touch-Screen und den Auswahl-Tasten sollte das eigentlich nur ein Fall für den Software-Entwickler sein.

Für mich ist das LatteGo-System eine Empfehlung

Abschließend kann ich sagen: Es gibt da draußen sicherlich noch bessere Kaffeevollautomaten, preislich geht es da ja auch locker mal in den vierstelligen Bereich. Mich persönlich hat das LatteGo-System aber wirklich überzeugen können, denn es ist einfach zu bedienen und trotzdem sehr leicht zu reinigen.

Aktuell ist das von mir gewählte Modell, die Philips EP5447/90, leider nicht überall zu bekommen. Das kann sich aber schnell ändern, ich habe beispielsweise bei Saturn spontan für 649 Euro bestellen können. Es gibt auch noch einige andere Modelle, die über die gleiche LatteGo-Technik verfügen, aber zum Teil ein paar Kaffeespezialitäten weniger zaubern können. Klickt einfach auf den Shop-Button in der folgenden Box, um zur Übersicht der Modelle bei Saturn zu gelangen.