Meross: Zwei bunte HomeKit-Lampen für 24,99 Euro im Angebot

Der Zubehör-Hersteller Meross wird nicht müde. Nachdem wir euch in der vergangenen Woche den neuen HomeKit-Universal-Schalter vorgestellt haben, der seinen Aufgabe durchaus erfüllt, allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, gibt es jetzt schon die nächsten neuen Produkte.

Wie wir bereits am Montag erwähnt haben, hat Meross zwei neue Lichtschalter auf den Weg gebracht, einen einfachen und einen 2-Wege-Schalter. Letzterer ist spannend, wenn es im gleichen Raum noch einen zweiten, klassischen Lichtschalter gibt. Über diesen kann der smarte Lichtschalter dann ebenfalls gesteuert werden, so dass ihr nicht zwei Schalter ersetzen müsst. Das ist beispielsweise auch mit dem Eve Light Switch möglich, der vom Design her noch mal etwas klassischer ist.

So kommt ihr besonders günstig an HomeKit-Leuchtmittel

Wenn es um ein einfaches, buntes HomeKit-Leuchtmittel mit E27-Sockel geht, würde ich euch ja die Nanoleaf Essential Bulb empfehlen, die dank Thread bereits bereit für die Zukunft ist und mit 19,99 Euro gar nicht mal viel kostet. Aktuell sieht es da mit der Verfügbarkeit aber schlecht aus.

Meross verkauft zwei HomeKit-Leuchtmittel, die per WiFi in das heimische Smart Home eingebunden werden, für aktuell 24,99 Euro. Dazu müsst ihr auf der Produktseite den Rabattgutschein aktivieren und zudem an der Kasse den Code 2UDFEWDP eingeben.

Bisher habe ich die Leuchtmittel noch nicht selbst ausprobiert, kann sie daher nicht direkt mit Philips Hue oder anderen Systemen vergleichen. Wer aber einfach nur eine einfache bunte Birne mit HomeKit-Unterstützung sucht, macht zu diesem Preis sicherlich nicht viel verkehrt.