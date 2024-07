Echo Spot: Neue Generation lockt mit Start-Angebot

Erinnert ihr euch noch an den Echo Spot? Bereits Anfang 2018 hat Amazon den „Echo Dot“ mit Bildschirm verkauft. Nachdem es lange Zeit ruhiger geworden ist, steht nun der Nachfolger in den Startlöchern: Ab sofort könnt ihr den neuen Echo Spot für 94,99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Blau kaufen.

Gute Nachrichten gibt es für Prime-Mitglieder. Im Rahmen der Produkteinführung hat Amazon nicht vergessen, dass in der kommenden Woche der Prime Day ansteht. Also bietet man den neuen Echo Spot direkt mal für 54,99 Euro (Amazon-Link) an. Vielleicht ist das ja ein Preis, bei dem ihr schwach werdet. Aber was wird eigentlich als Gegenleistung geboten?

Echo Spot ist ein smarter Wecker für den Nachttisch

„Kundinnen und Kunden ist es wichtig, wie sie morgens aufwachen und abends schlafen gehen, und der völlig neue Echo Spot wird die Art und Weise, wie sie ihren Tag beginnen und beenden, verändern“, sagt Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. „Dank individuell gestaltbaren Uhrenanzeigen, personalisierten Designs, neuen Wecktönen und farbintensiven visuellen Animationen, ist der Echo Spot der beste smarte Wecker für jeden Nachttisch.“

Und tatsächlich: Die Uhrzeit-Anzeige auf dem Echo Spot sieht mit den bunten Zahlen oder den Wetter-Animationen schon richtig klasse aus. Zudem wirkt das Display auf den Produktbildern ziemlich matt und nicht spiegelnd, was mir sehr gefällt. Abzuwarten bleibt in diesem Fall allerdings, ob das in der Praxis auch so aussieht. Was aber klar ist: Das Display des Echo Spot lässt sich individuell an die Optik des Schlafzimmers anpassen. Es stehen sechs verschiedene Farbgebungen – Orange, Violett, Magenta, Gelbgrün, Blaugrün und Blau – zur Auswahl.

Natürlich kann der neue Echo Spot als Wecker eingesetzt werden, entweder lässt man sich mit seiner Wunschmusik oder individuellen Klängen wecken. Möchte man nach dem Weckerklingeln noch ein wenig weiterschlafen, tippt man einfach auf die Oberseite des Echo Spot, um den Wecker in den Schlummermodus zu versetzen. Ebenfalls klasse: Bei Musikwiedergabe wird das Album-Cover auf dem Display angezeigt. Zudem kann man durch schnelles Tippen auf das Display zum nächsten Lied springen, ohne einen Alexa-Sprachbefehl verwenden zu müssen.

Darüber hinaus bietet der Echo Spot natürlich alles, was man sonst noch von Alexa kennt – zumindest auf die Audio-Welt bezogen, denn eine Kamera ist in der kleinen Kugel nicht integriert. Smart Home Steuerung, Termine, Wetter oder Audio-Anrufe, all das ist für den neuen Echo Spot kein Problem.

