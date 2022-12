Im Bundle günstiger: Sky, Paramount+ und Netflix für monatlich 30 Euro

Am 8. Dezember startet der neue Streaming-Service Paramount+ auch in Deutschland. Schon vorab könnt ihr den Dienst abonnieren, denn Sky bietet ein neues Bundle zusammen mit Sky-Sendern und Netflix für monatlich 30 Euro an.

Bestandteil des Angebots sind alle Sky Pakete – dazu gehören Sky Entertainment inklusive Netflix (Entertainment Plus), Cinema, Sport und Bundesliga. Kunden und Kundinnen kommen somit in den Genuss von Highlights wie der 4. Staffel von Babylon Berlin, dem Mega-Blockbuster „Jurassic World – ein neues Zeitalter“, allen Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga oder der kompletten Saison der Formel 1. Außerdem können Filmfans ab dem 22. Dezember auch „Top Gun: Maverick“ auf Paramount+ erleben und Science-Fiction-Fans die Serie „Star Trek: Strange New Worlds“. Netflix (Basis-Abo mit HD) gibt es bei dem Deal ein Jahr kostenlos dazu.

Im Angebot enthalten ist Sky Q als auch der mobile Service Sky Go – und das gesamte Programm in HD-Bildqualität. Mit der flexiblen Preis- und Paketstruktur könnt ihr nach der anfänglichen Vertragslaufzeit von 12 Monaten wählen, ob ihr euch für ein weiteres Jahresabo für 66,50 Euro monatlich entscheidet.