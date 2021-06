Die Top-Themen der Woche: Ventilator, Staubsauger & meine Spülmaschine

Was haben wir in dieser Woche nicht schon geschwitzt? Bei einem Blick auf die Wettervorhersage freue ich mich ungemein auf die kommende Woche, insbesondere auf die zum Teil einstelligen Temperaturen in der Nacht.

Für ein wenig Abkühlung konnten wir in dieser Woche mit unserem Testbericht des Xiaomi Smartmi Fan 3 sorgen, den sich einige von euch im Anschuss auch zugelegt habe. Insbesondere Lautstärke und Akku machen diesen Ventilator zu einer Empfehlung. Empfohlen habe ich übrigens auch einen Staubsauger, den Dyson V15 Detect.

Und für den morgen anstehenden Prime Day könnte ich eine Empfehlung von euch gebrauchen: Welche Spülmaschine soll ich mir zulegen? Unser aktuelles Modell von AEG enttäuscht uns schon seit einiger Zeit mit einem schlechten Reinigungsergebnis und nun ist das Teil auch noch an der Tür undicht. An der Dichtung kann es nicht liegen und bevor nun ein Techniker kommt, fliegt das Ding raus. Gibt es eigentlich einen Geschirrspüler mit App?

Alle Top-Themen der Woche im Überblick