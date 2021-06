Prime Day mit Frühstart: Echo, Kindle & mehr schon jetzt reduziert

Eigentlich sollte der Prime Day ja erst am 21. Juni pünktlich um Mitternacht starten, nun hat Amazon aber einen kleinen Frühstart hingelegt. Zahlreiche Produkte eigener Marken verkauft man bereits am Tag vor dem Prime Day zum Sonderpreis. Und was soll ich sagen? Die Angebote können sich wirklich sehen lassen.

So bekommt ihr etwa den neuen Echo Dot der vierten Generation für nur 24,99 Euro – das sind mehr als 50 Prozent Rabatt im Vergleich zum regulären Preis. Ebenfalls reduziert sich zahlreiche andere Echo-Lautsprecher, beispielsweise der empfehlenswerte Echo Show 8.

Leseratten greifen heute wieder zum Kindle Paperwhite, dem wohl beliebtesten und erfolgreichsten eBook-Reader auf dem Markt. Nicht umsonst, denn das beleuchtete Display ist fantastisch, das Gerät ist wasserfest und die Bedienung ein Kinderspiel. Rund um den Prime Day 2021 bezahlt ihr statt 119,99 Euro nur noch 69,99 Euro.

Das ist aber längst noch nicht alles. Auf dieser Sonderseite könnt ihr weitere reduzierte Amazon-Geräte entdecken, schaut einfach mal rein. Und ab Mitternacht startet der Prime Day dann so richtig – und wir werden am Montag natürlich die besten Deals für euch heraussuchen.