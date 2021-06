Der Prime Day 2021 startet: Wo habt ihr zugeschlagen?

Ich habe es ja gestern schon durchklingen lassen: Auch ich halte am Prime Day die Augen offen. Ich möchte nicht nur spannende und attraktive Deals für euch finden, sondern bin auch auf der Suche nach einem neuen Geschirrspüler. Ich bin mir sicher, dass ich in den nächsten 48 Stunden etwas finde.

Alle Prime Day Angebote findet ihr auf der Extra von Amazon angelegten Sonderseite, auf der alle Deals vereint zu finden sind. Es lohnt sich definitiv ein Blick – auch wenn man von der Fülle an Angeboten nahezu erschlagen wird.

Bei welchen Deals konntet ihr nicht widerstehen?

Und da auch wir unmöglich jeden einzelnen Deal entdecken und vorstellen können, möchten wir euch einladen, die Kommentare unter diesem Artikel zu nutzen. Schreibt doch einfach mal, für welches Angebot ihr euch entschieden habt. Gleichzeitig könnt ihr die Antworten der anderen User nutzen, um vielleicht selbst noch ein weiteres Schnäppchen zu entdecken.

Ich werde nun erst einmal ein wenig die Lage sondieren, bevor wir uns in den Morgenstunden mit den ersten ausgewählten Deals bei euch melden. Und später werde ich ganz sicher auch noch in den Kommentaren mitteilen, welche Spülmaschine es am Ende bei mir geworden ist…