Smartmi Fan 3 ausprobiert: Ventilator von Xiaomi mit App-Anbindung

Wir sind vielleicht ein paar Tage zu spät dran, aber vielleicht ja noch nicht zu spät. Heute wollen wir euch den Smartmi Fan 3 von Xiaomi vorstellen, einen Standventilator mit App-Anbindung und einem weiteren interessanten Extra. Der Helfer für heiße Tage verfügt über einen integrierten Akku, so dass er bis zu 20 Stunden an einem Ort nach Wahl aufgestellt werden kann, ohne dass man sich um die Stromversorgung per Kabel kümmern muss. Kaufen könnt ihr das gute Stück mit schneller Lieferung oder Abholung derzeit zum Beispiel bei Cyberport.

Aber der Reihe nach. Der Smartmi Fan 3 ist der Nachfolger des beliebten Modells 2S und bringt einige Neuerungen mit. So werden nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen und in der Xiaomi Home App angezeigt, es gibt jetzt auch ein kleines Display, auf dem die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Unter anderem könnt ihr dort die aktuell eingestellte Geschwindigkeitsstufe oder den Akkustand ablesen. Für den Einsatz während der Nacht lässt sich das Display des Smartmi Fan 3 auch komplett ausschalten. Zu den weiteren Neuerungen gehört eine kleine Fernbedienung, so dass der Ventilator nicht nur per App oder direkt am Gerät gesteuert werden kann.

Der 100 Zentimeter große Smartmi Fan 3 verfügt über einen rund 30 Zentimeter großen Rotor mit sieben Blättern, die Lautstärke ist nach meinem Empfinden als sehr leise einzuordnen. Dass er dann aber ab einer gewissen Geschwindigkeit doch ein paar Geräusche erzeugt, das sollte sich von selbst verstehen.

Richtig spannend wird es aber erst, wenn man die Xiaomi Home App installiert und den Smartmi Fan 3 mit dem heimischen WLAN verbindet – denn dann hat man Zugriff auf alle Einstellungen und Möglichkeiten. Zunächst einmal bekommt man Zugriff auf die folgenden Optionen:

Ein- und Ausschalten

Standard-Modus oder natürliche Brise

Stufe 1-4 oder stufenlose Steuerung von 1-100

Schwenkwinkel (0/30/60/90/120 Grad)

Richtung manuell anpassen

Timer (bis zu 10 Stunden)

Bildschirmhelligkeit

Signaltöne

Ionenmodus

Störmeldungen

Kindersicherung

Hier kann also eine ganze Menge eingestellt werden – und das ist noch längst nicht alles. In den Einstellungen des Smartmi Fan 3 kann man einen Zeitplan erstellen und den Ventilator zu bestimmten Uhrzeiten automatisch ein- oder ausschalten. Und im Hauptmenü der Xiaomi Home App kann man sogar Szenen erstellen, mit denen der Ventilator sich bei einer bestimmten Temperatur oder Luftfeuchtigkeit automatisch ein- oder ausschaltet.

Smartmi Fan 3 dank Akku überall einsetzbar

Das absolute Highlight ist meiner Meinung nach aber der Akkubetrieb. Bei welchem Ventilator konntet ihr bisher einfach das Kabel abziehen und ihn einfach dorthin stellen, wo ihr ihn gerade benötigt? Neben das Bett? Auf den Balkon oder die Terrasse? Mitten in die Küche? Und all das natürlich, ohne ständig eine Steckdose zu suchen oder sich darüber zu ärgern, dass das Kabel mal wieder zu kurz ist. Bis zu 20 Stunden Akkubetrieb sind drin – und ich finde das einfach fantastisch.

Obendrauf gibt es laut Hersteller-Angaben noch eine Unterstützung für Amazon Alexa und Google Assistant, das habe ich bisher aber nicht ausprobiert. Etwas schade ist die Tatsache, dass kein HomeKit mit dabei ist, aber letztlich kann man wohl auch das verschmerzen. Immerhin dürfte man für die klassische Bedienung auf die durchaus ansehnliche kleine Fernbedienung zurückgreifen, die trotz des Zwei-Button-Designs schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen bietet.

Mit einem Preis von 109 Euro kostet der Smartmi Fan 3 vielleicht ein wenig mehr als ein klassischer, dummer Ventilator. Die stufenlose Regelung, die Zeitpläne und frei einstellbare Timer und vor allem der integrierte Akku sind allerdings echte Highlights. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die Verfügbarkeit in den nächsten Tagen und Wochen nicht unbedingt bessert.