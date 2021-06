Verbesserte Reichweite dank Thread: Eve Aqua und Eve Energy im Bundle günstiger

Nachdem der Mai ja ziemlich feucht war und wohl nicht nur bei un im Garten alles regelrecht explodiert ist, muss man sich aktuell wieder vermehrt mit dem Thema Bewässerung beschäftigen. Zusammen mit Eve ist dabei natürlich auch HomeKit kein Fremdwort. Wir wollen euch heute auf ein interessantes Bundle aufmerksam machen.

Bei Cyberport bekommt ihr den smarten Bewässerungscomputer Eve Aqua zusammen mit dem Zwischenstecker Eve Energy für nur 102,90 Euro. Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos und auch im Internet-Preisvergleich kann sich das Bundle sehen lassen. Bei anderen Händlern zahlt man für die beiden Produkte immerhin rund 125 Euro.

Aber wie passen Eve Aqua und Eve Energy nun zusammen? Das Schlüsselwort lautet hier „Thread“, eine neue Funktechnik, die auch von HomeKit unterstützt wird. Zusammen mit einem HomePod mini oder einem Apple TV der aktuellsten Generation können beide Produkte über Thread statt über Bluetooth funken. Und der Eve Energy fungiert dank der dauerhaften Stromversorgung sogar als Thread-Knotenpunkt und kann dabei helfen, die Signale bis in den Garten zum Eve Aqua weiterzuleiten.

Der Eve Aqua kann entweder direkt am Wasserhahn selbst oder natürlich per App gesteuert werden. Per HomeKit kann man Zeitpläne erstellen und diese ganz einfach dank Siri-Kurzbefehlen überspringen, falls es doch mal regnet. Zudem kann eine Kindersicherung aktiviert werden, über die Eve-App kann man zudem auch den Wasserverbrauch berechnen.