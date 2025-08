iOS 26 und die Home-App: Neues Feature arbeitet mit Apple Maps zusammen

Bislang gibt es noch keine Neuerungen, die Apple mit iOS 26 und der damit verbundenen eigenen Apple Home-App einher gehen. Allerdings sorgt jetzt ein Code-Leak für Aufsehen: Darin wird deutlich, dass ein neues Feature in Arbeit ist, das mit neuen Apple Maps-Updates zusammenarbeitet.

In einem Beitrag bei X hat Steve Moser, Redakteur bei MacRumors, Code aus iOS 26 geteilt, die auf eine in Entwicklung befindliche Funktion der Apple Home-App verweist und sich „adaptive Temperatur“ nennt. Moser berichtet dazu:

„Genauso wie Maps deine täglichen Routen lernt, wird HomeKit bald deine An- und Abreisen lernen (vorhersagen, wann du in die Einfahrt einbiegst oder für mehrere Tage die Stadt verlässt) und deinen Thermostat automatisch entsprechend anpassen.

Steve Moser gibt auch einige Anwendungsbeispiele für dieses Feature an und hofft, dass Apple weitere KI-Begleiter wie Workout Buddy auch für Apple Home ankündigt. So könne der Home Buddy sämtliche Temperaturänderungen verwalten. „Wir haben die Temperatur auf 20°C erhöht, weil du normalerweise um 18 Uhr nach Hause kommst“ oder „Wir haben die Temperatur auf 17°C gesenkt, als du in den Urlaub gefahren bist“, nennt Moser als Beispiele.

Wie auch bei Apple Maps, das mit iOS 26 deutlich intelligenter werden und regelmäßige Routen erkennen soll, könnte die App in Verbindung mit Apple Home und typischen Bewegungsmustern auch das eigene Zuhause intelligenter steuern. Die Integration des Codes zur adaptiven Temperatur in iOS 26 ist keine Garantie dafür, dass das Feature definitiv veröffentlicht wird, allerdings weist es darauf hin, dass Apple sich über derartige Funktionen Gedanken macht und wohl auch plant, diese mit einem der kommenden Updates verfügbar zu machen. Vielleicht tut sich ja sogar bis zum September etwas, dann sollen die finalen Versionen der anstehenden Apple-Updates bekanntlich erscheinen.