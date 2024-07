Heat It: Überarbeitete Generation mit USB-C für 24,99 Euro erhältlich

Ich darf euch freudig mitteilen, dass heute mein letzter Arbeitstag ist, bevor es in den Urlaub geht. Mit ins Gepäck kommt auf jeden Fall ein Insektenstichheiler. Falls ihr ein besonders kompaktes Modell sucht, bei dem ihr euch zudem nicht um irgendwelche Batterien kümmern müsst, dann ist der Heat It genau die richtige Wahl.

Nach dem erfolgreichen Kickstarter-Projekt rund um den Heat It Pro mit USB-C gibt es nun auch die klassische Version des Insektenstichheilers für das neue iPhone 15 mit USB-C. Das Funktionsprinzip ist exakt identisch und im Vergleich zur immer noch recht teuren Pro-Variante könnt ihr ordentlich Geld sparen.

Nachdem der überarbeitete Heat It für das iPhone 15 und Android-Geräte lange Zeit über 33 Euro gekostet hat, ist der Preis für das Modell mit USB-C-Anschluss jetzt auf 24,95 Euro (Amazon-Link) gefallen. Als Prime-Mitglied profitiert ihr zudem von kostenlosem Versand.

Die Idee des Produkts ist denkbar einfach, aber sie funktioniert unglaublich gut: Der Insektenstich wird per Hitze behandelt. So kann der Juckreiz effektiv behandelt werden. Die Stromversorgung wird dabei vom iPhone übernommen, die Steuerung erfolgt über die Heat It App. Dort können auch alle gewünschten Einstellungen bearbeitet werden, etwa die Dauer und Temperatur.

Wichtig zu wissen: Die USB-C-Version des Heat It funktioniert nur mit dem iPhone 15 (oder den kommenden Apple-Smartphones). Es ist nicht mit dem iPad oder älteren iPhones kompatibel. Für letztgenannte steht eine Lightning-Version zur Auswahl.

Angebot 7.839 Bewertungen heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von... ✅ STICHHEILER - Behandle juckende Stiche einfach mit deinem Smartphone! Zur Linderung von Juckreiz & Schmerz bei Bienen-, Wespen-, Bremsen und...

✅ WÄRMEBEHANDLUNG - Das chemiefreie Wirkprinzip nur mit konzentrierter Wärme (ca. 51 °C) ist medizinisch bestätigt. Damit kannst du...