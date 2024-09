Tap to Pay jetzt auch für bunq-Geschäftskonten verfügbar

Mit Tap to Pay verwandelt man sein iPhone in ein Bezahlterminal und seit Ende Juni dieses Jahres ist Tap to Pay auch bei uns in Deutschland verfügbar. Zum Start waren schon einige Anbieter mit dabei, unter anderem Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva und nun folgt auch die Neobank bunq.

Geschäftskunden bei bunq können ab sofort Tap to Pay verwenden, um ihren Kunden und Kundinnen die Möglichkeit der Kartenzahlung zu bieten, ohne ein zusätzliches Terminal kaufen oder mieten zu müssen. Tap to Pay ist ab sofort für alle Easy Savings, Easy Bank, Easy Bank Pro und Easy Bank Pro XL Nutzer verfügbar. Das neue Feature eröffnet neue Möglichkeiten für Geschäftsmodelle, die auf Flexibilität und Mobilität setzen. Von kleinen Einzelhändlern und Pop-up-Stores über Fotografen, Videografen, Make-up-Artists und Friseure bis hin zu Handwerkern und Privatlehrern, die vor Ort arbeiten und sofortige Zahlungen annehmen möchten – bunq macht es möglich.

Die Einrichtung über das iPhone erfolgt blitzschnell, und sperrige Zahlungsterminals sind nicht mehr notwendig. Zahlungen werden noch am selben Tag empfangen, wobei alle Transaktionen sicher und geschützt bleiben. Darüber hinaus lassen sich sämtliche Unternehmensfinanzen bequem in der bunq App an einem Ort verwalten.

Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq:

„Uns geht es darum, unseren Nutzern das Leben leichter zu machen. Deshalb haben wir umgehend Tap to Pay auf dem iPhone für unsere Geschäftskunden angeboten, gleich nachdem Apple es in Deutschland eingeführt hat. Jetzt können Unternehmer und Freiberufler Zahlungen nahtlos auf ihrem iPhone akzeptieren, sodass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können“.

bunq bietet nicht nur Konten für Geschäftskunden an, sondern auch für Privatkunden. Klickt euch gerne auf die bunq-Webseite, auf der ihr alle Abos vergleichen könnt.