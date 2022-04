HidrateSpark Steel: Apple verkauft smarte Trinkflasche mit Apple Health-Anbindung

Ihr wollt wissen, wie viel Wasser beziehungsweise Flüssigkeit ihr täglich zu euch nehmt? Mit der HidrateSpark Steel Trinkflasche, die ab sofort über www.apple.de verkauft wird, könnt ihr nicht nur euer Getränk kühlen, sondern auch erfassen, wie viel Flüssigkeit ihr getrunken habt.

HidrateSpark Steel ist eine vakuumisolierte Edelstahlflasche mit einem intelligenten LED Sensorpuck, der aufleuchtet, um ans Trinken zu erinnern. Per Bluetooth wird die Wasseraufnahme mit der HidrateSpark App abgeglichen. Anhand von getätigten Daten zum eigenen Körper und Aktivitäten wird das persönliche Flüssigkeitsziel berechnet und ständig angepasst. Der Sensor verfolgt die Wasseraufnahme und zeigt Statistiken in der App an.

Die getrackten Daten können problemlos an Apple Health übergegeben werden. Die App sendet jeden Schluck, der gemessen wird, zurück an Apple Health, damit die Daten an einem zentralen Ort eingesehen werden können. Die Wasseraufnahme kann man auch auf der Apple Watch nachverfolgen und ganz einfach die Wassermengen hinzufügen, die man aus anderen Gefäßen trinkt.

Die HidrateSpark Steel Trinkflasche kann 620 Millimeter Flüssigkeit aufnehmen und wird mit einem normalen und Trinkhalm-Deckel geliefert. Die Flasche kostet 84,95 Euro und ist in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Im US-Store verkauft man zusätzlich eine günstigere Version aus Kunststoff, die hierzulande bisher nicht verfügbar ist.