Belkin stellt zwei neue Secure Holder für Apples AirTags vor

Die Belkin Secure Holder waren mit die ersten Halterungen für die AirTags, die zum Start vor rund einem Jahr neben Apples offiziellem Zubehör sofort verfügbar waren. Nun legt der Hersteller nach und liefert zwei weitere Alternativen: Den Secure Holder mit Draht und den Secure Holder mit Karabiner, beide kosten 19,95 Euro.

Der Belkin Secure Holder mit Karabiner ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und macht zumindest auf den ersten Blick einen sehr soliden Eindruck. Immerhin kommt für den Verschluss ein Metallteil zum Einsatz und auch beim Plastik hat Belkin bei den Secure Holdern mit hochwertigen Kunststoffen gepunktet. Das kann bei den Billig-Alternativen auf dem Markt tatsächlich anders aussehen.

Kaufen könnt ihr das Modell aktuell nur im Apple Online Store. Zudem gibt uns Belkin rund um den Secure Holder mit Karabiner noch die folgenden Infos mit auf den Weg:

Der Premium-Karabiner lässt sich mit einem innovativen Schnappverschluss einfach und fest an deinen Gegenständen befestigen. Der Belkin Secure Holder hat ein durchdachtes Design mit höheren Rändern, die dein AirTag vor Kratzern schützen.

Die zweite Neuerscheinung ist der Belkin Secure Holder mit Draht. Diese Halterung für den AirTag lässt sich nur mit einem Innensechskantschlüssel öffnen. Man kommt also nur schwer an den AirTag heran, der zudem mit einem Drahtseil an Gegenständen befestigt werden kann. Hier werde ich aus den Produktfotos aber ehrlich gesagt nicht ganz schlau: Warum sollte man die Halterung mitsamt AirTag sichtbar an einer Tasche oder einem Rucksack befestigen? Ich würde den AirTag einfach ins Gepäck packen, in ein gut verstecktes Fach.

Kaufen könnt ihr die Halterung bereits bei Amazon. Zum Belkin Secure Holder mit Draht, der nur in Schwarz oder Weiß erhältlich ist, teilt uns der Hersteller mit:

Das Drahtseil befestigt das AirTag sicher an deinen Gegenständen. Im Lieferumfang ist ein Hex-Schlüssel enthalten, mit dem du das AirTag an seinem Platz befestigen kannst. Gleichzeitig bleibt sein elegantes Design uneingeschränkt sichtbar.