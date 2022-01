iPhone wird zum Kartenterminal: Zahlungen einfach via NFC durchführen

Mark Gurman von Bloomberg will erfahren haben, dass Apple zukünftig Kartenzahlungen mit dem iPhone akzeptieren könnte. Demnach wird keine weitere Hardware benötigt, lediglich eine entsprechende App. Ob solch eine Funktionalität in Apple Pay integriert werden könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber unklar.

Ein Bezahlvorgang wäre demnach sehr einfach: Den entsprechenden Betrag in der App eingeben, Karte an das iPhone halten, Zahlung empfangen. So könnte man zum Beispiel Freundeszahlungen schnell annehmen, aber auch kleinere Unternehmen könnten so schnell Kartenzahlung anbieten, ohne zusätzliche Hardware zu kaufen. Aktuell ist wohl der kleine Terminal SumUp die beste Lösung.

Apple soll schon 2020 mit der Entwicklung einer hardwarefreien Kreditkartenzahlungsoption begonnen haben. Damals wurde das Unternehmen Mobeewave für rund 100 Millionen US-Dollar gekauft. Das Start-Up konzentriert sich auf Zahlungen über NFC bei Smartphones.

Da die aktuellen iPhones bereits über NFC verfügen, ist diese Funktion nicht an ein Hardware-Upgrade gebunden. Apple plant die Einführung von Kartenzahlungen mit dem iPhone in den kommenden Monaten, möglicherweise mit iOS 15.4, das im Frühjahr erscheinen könnte.