ISOLAND 3 Dust of the Universe: Tolles Rätsel-Abenteuer auf 1,99 Euro reduziert

Inspiriert von den Werken M.C. Eschers dreht sich auch im dritten Teil der ISOLAND-Abenteuer-Reihe alles um skurrile Rätsel und eine surreal anmutende Umgebung. Zuletzt war ISOLAND 3 Dust of the Universe (App Store-Link) für 2,29 Euro im App Store erhältlich, aktuell gibt es einen kleinen Rabatt, so dass sich das Spiel für 1,99 Euro herunterladen lässt. Für letzteres ist mindestens iOS 9.1 oder neuer sowie 1,1 GB an freiem Speicherplatz notwendig. Eine deutsche Lokalisierung ist entgegen der App Store-Info auch bereits vorhanden.

ISOLAND 3 stammt aus der Feder der Entwickler von Cottongame, die auch schon die aufwändig gestalteten Abenteuer One Way: The Elevator, Mr. Pumpkin Adventure und A Foreign Land Of Us in den App Store gebracht haben. Wer schon den zweiten Teil der ISOLAND-Serie gespielt hat, wird sich erinnern, dass eine Rakete am Ende des Spiels bereit war, in den Orbit geschossen zu werden. Doch wie geht es weiter?

„Du bist mit einer Rakete durch das Universum gereist und zu einem unbekannten Planeten gekommen. Dieser Ort ist mit Felsen und unfruchtbarer Vegetation bedeckt. Was über dem blauen Ozean liegt, ist ein bizarrer, purpurroter Himmel. Du bist jedoch nicht der einzige Mensch, der hier gewesen ist. Auf deinem Weg begegnest du antiken Ruinen, einem mysteriösen Raumschiff und unzähligen Rätseln, die es zu lösen gilt.“

So berichten die Entwickler von Cottongame zu ihrem im Februar dieses Jahres erschienenen Spiel. Am ehesten lässt sich ISOLAND 3 als Mischung zwischen Abenteuer und Rätsel-Game beschreiben. Auch hier warten handgezeichnete 2D-Grafiken, surreal anmutende Umgebungen, eine spannende Story und zahlreiche Logik-Puzzles auf den Gamer.

„Lass dich von den wunderschönen Zeichnungen und dem beruhigenden Soundtrack nicht täuschen – um die Rätsel von ISOLAND 3 zu lüften, ist viel Experimentierfreudigkeit gefragt. Du hast einen Stein, und dort in der Wand sind ein paar Löcher? Wirf den Stein in eine der Öffnungen – wer weiß, vielleicht passiert ja irgendetwas Witziges.“

Das ist die Aussage Apples in einer Story zu ISOLAND 3 im deutschen App Store. Für fremde Hilfe in Form von Hinweisen muss man auch in diesem Teil bei einigen Tipps auf In-App-Käufe zurückgreifen, die weiterführende Informationen zur Lösung einiger Rätsel beinhalten. Schaut euch abschließend noch den Trailer zu ISOLAND 3 bei YouTube an. Seid ihr Fans der Spiele-Reihe?