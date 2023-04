Niantic: Pokémon Go-Entwicklerstudio arbeitet an Monster Hunter-Game

Das Entwicklerstudio Niantic dürfte den meisten von uns durch den Spiele-Hit Pokémon Go (App Store-Link) aus dem App Store bekannt sein. Auch weitere Augmented Reality-Games, die sich mit der realen Welt verknüpfen, stammen aus der Feder von Niantic – darunter Ingress Prime und Pikmin Bloom.

Nun wurde bekannt, dass sich Niantic mit Capcom zusammengetan hat und an einem Spiel arbeitet, das aus dem Monster Hunter-Franchise entspringen soll. Bisher unter dem Titel „Monster Hunter Now“ geführt, zielt das Spiel für iOS und Android darauf ab, Monster zu jagen, und das in der von Niantic bekannten erweiterten Realitätswelt.

Genaue Gameplay-Spezifikationen wurden bisher nicht mitgeteilt. Allerdings erklärte Niantic, dass man mehr Details bekanntgeben wird, wenn die geschlossene Beta in naher Zukunft startet. Es ist denkbar, dass Monster Hunter Now der vertrauten Niantic-Formel folgen wird: Das Monster Hunter-Universum ist in unsere Welt gesickert, und Spieler bzw. Spielerinnen werden in der Lage sein, Monster zusammen mit verschiedenen Ressourcen auf einer realen Karte zu treffen. The Verge berichtet dazu:

„Der Clou scheint zu sein, dass das Spiel denselben Spielablauf nutzt, für den Monster Hunter bekannt ist. Durch das Jagen von Monstern erhalten die Gamer verschiedene Materialien, mit denen sie bessere Waffen und Rüstungen herstellen können, die wiederum dazu verwendet werden können, noch anspruchsvollere Monster zu jagen. Der Kampf war schon immer ein wichtiger Bestandteil von Monster Hunter, mit langen, manchmal anstrengenden Kämpfen, und wie im Hauptspiel für die Konsole kann man auch in Now mit Freunden jagen. Aber das mobile Spiel ist auch etwas kürzer: Die Kämpfe dauern maximal 75 Sekunden.“

Sakae Osumi, Senior Producer im Tokioter Studio von Niantic, erklärt dazu auch während eines Pressebriefings: „Wir wollten das Kampfelement einfach und intuitiv gestalten, aber dennoch schwer zu meistern.“ Ein weiteres einzigartiges Feature wird eine Kombination aus Outdoor- und Indoor-Gaming sein: Unterwegs sollen sich Monster mit einem Paintball bewerfen und sie markieren lassen, damit sie zu Hause oder an einem anderen Ort bekämpft werden können.

Auch die liebenswerten Palico-Begleitkreaturen werden im Spiel vertreten sein. „Wir haben sehr eng mit Capcom zusammengearbeitet, um ein Erlebnis zu schaffen, das das unglaubliche Erbe von Monster Hunter ehrt“, so Niantic-CEO John Hanke. Ryozo Tsujimoto, Produzent der Monster Hunter-Franchise, beschrieb die Entwicklung als „enge Zusammenarbeit“ zwischen den beiden Entwicklerstudios. Monster Hunter Now soll im September dieses Jahres für iOS und Android erscheinen. Wenn es dazu weitere Neuigkeiten gibt, werden wir euch natürlich informieren.

Screenshots: Niantic.