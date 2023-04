Chatkontrolle: Signal Messenger positioniert sich klar gegen jegliche Überwachung

Das Thema Chatkontrolle ist schon seit einiger Zeit Gegenstand einer großen politischen Diskussion. Nun wurde bekannt, dass die Bundesregierung den Wünschen des Innenministeriums um Innenministerin Nancy Faeser nachgegeben hat – und sich damit de facto von im Koalitionsvertrag geschlossenen Vereinbarungen verabschiedet hat.

So heißt es auf Seite 17 des Koalitionsvertrags. Das Online-Portal Netzpolitik berichtet, dass „die Bundesregierung […] Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation auf EU-Ebene nicht ab[lehnt]“. Das gehe laut Netzpolitik aus der gemeinsamen Position der Regierung zur geplanten EU-Verordnung hervor. Der deutsche Chaos Computer Club (CCC) kritisierte dieses Vorgehen scharf und wirft der Regierung einen Bruch des Koalitionsvertrags vor.

Nach Einschätzung des CCC tragen Grüne und FDP den „von Nancy Faeser angestifteten Bruch des Koalitionsvertrags wohlweislich mit“. Das Innenministerium hat sich nicht gegen eine Überwachung jeglicher Kommunikation im Netz ausgesprochen, sondern stattdessen dafür gesorgt, dass viele Punkte offen bleiben und sogar Spielraum für mögliche Ausweisvorlagen und Netzsperren gegeben ist.

Der bekannte Messenger Signal (App Store-Link) hat sich im Zuge der jüngsten Entwicklungen nun erneut eindeutig zu Privatsphäre und Datenschutz im Internet geäußert und die eigene Position klargestellt. Bei Twitter nimmt das Signal-Team zwar Bezug auf ein geplantes Gesetz in Großbritannien, allerdings verdeutlicht man, dass man jegliche Überwachungsmaßnahmen ablehnt und weiterhin private und sichere Kommunikation zur Verfügung stellen will.

Our position remains clear. We will not back down on providing private, safe communications. Today, we join with other encrypted messengers pushing back on the UK’s flawed Online Safety Bill. pic.twitter.com/MwGBgcvgjk

— Signal (@signalapp) April 18, 2023