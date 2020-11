The Pathless: Dieses mystische Abenteuer hat mich nach wenigen Minuten begeistert

Ich kann es an dieser Stelle kurz machen: Apple Arcade hat heute einen weiteren Hit erhalten. Ohnehin gibt es in Apples Spiele-Abo in den vergangenen Wochen richtig tolle Neuerscheinungen und jetzt veröffentlichte The Pathless (App Store-Link) reiht sich nahtlos in die Empfehlungen ein. Gefasst machen dürft ihr euch auf ein Abenteuer mit einer Bogenschützin und ihrem Adler.

Aber der Reihe nach. Als Abonnement von Apple Arcade könnt ihr das Spiel auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac installieren, solltet dafür aber etwas Zeit und vor allem Platz auf eurem Gerät mitbringen. Auf dem iPad wird die Download-Größe mit über 3 GB angegeben, auf dem Mac sind es sogar 5,5 GB. Ein wirklich dicker Brocken.

Werde zum Jäger und Meister im Bogenschießen, um auf einer mystischen Insel einen finsteren Fluch zu vertreiben. Gewinne das Vertrauen deines Adlergefährten und schwing dich auf in die Lüfte. Brilliere mit fließender Akrobatik und fantastischen Trickschüssen, indem du das einzigartige Bogenschießsystem meisterst.

Gespielt werden kann The Pathless entweder mit dem Controller oder einer Touch-Steuerung. Im Gegensatz zu Space Marshals 3 habe ich es dieses Mal ohne zusätzliches Zubehör versucht und wurde nicht enttäuscht: Auf dem iPad macht das Spiel auch mit der Daumen-Steuerung einen guten Eindruck und vor allem Spaß.

Und das, obwohl es in The Pathless zum Teil rasant her geht. Wenn ihr mit der Heldin durch die Wälder lauft und mit dem Bogen auf Energie-Felder schießt, erhaltet ihr einen ordentlichen Boost. Mit diesem könnt ihr euch nicht nur schneller durch die offene Welt bewegen, sondern auch Orte erreichen, die sonst nicht erreichbar wären.

In The Pathless spielt man gemeinsam mit einem Adler

Die Ladung Spielspaß gibt es allerdings erst, wenn ihr den Adler befreit und als Gefährten gewonnen habt. Zusammen mit ihm müsst ihr auf dem Weg zum Gottermörder, dem ultimativen Gegner in The Pathless, zahlreiche Rätsel lösen und Hindernisse überwinden. Daraus ergeben sich einige interessante Spielmechaniken, die mich jedenfalls überzeugt haben.

Gleiches gilt auch für die Grafik. Natürlich ist die nicht mit Next-Gen-Konsolen vergleichbar, für die mobile Spiele-Plattform App Store aber auf jeden Fall erstklassig. Insbesondere dann, wenn man zusammen mit dem Adler über den riesigen Landschaften schwebt, sieht das schon beeindruckend aus.

Von mir gibt es definitiv eine Empfehlung für The Pathless. Die Spieldauer der Neuerscheinung kann ich noch nicht einschätzen, ich gehe aber nicht davon aus, dass der Spaß nach nur einer Stunde schon wieder vorbei ist. Wie lange es bis zum großen Finale und dem Duell gegen den Gottesmörder dauert, werde ich aber ganz sicher noch herausfinden.