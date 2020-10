Lieferungen: Unsere liebste Tracking-App setzt jetzt auch auf ein Abo

Im Oktober wird es wieder besonders spannend: Schafft es das neue iPhone rechtzeitig von Prag nach Köln? Wurde es bereits in das Zustellfahrzeug geladen? Wer Pakete genau so wenig erwarten kann wie es bei uns manchmal der Fall ist, setzt sicherlich auch auf eine App wie Lieferungen (App Store-Link).

Bevor wir auf das heutige Update zu sprechen kommen, werfen wir aber erst einmal einen Blick zurück: Wir haben bereits 2010 zum ersten Mal über Delivery Status Touch berichtet, wie die App früher hieß. In den letzten 10 Jahren wurde „Lieferungen“ etliche Male aktualisiert und mit neuen Funktionen ausgestattet.

Da kann man es den Entwicklern kaum verübeln, dass sie auch jetzt noch Geld mit ihrer App verdienen wollen und ab sofort ein Abo anbieten. Zumal für Bestandskunden eine faire Lösung getroffen wurde: Man kann die App in Zukunft weiter wie bisher nutzen, bekommt frühestens ab dem 1. Februar 2021 aber keine neuen Funktionen mehr.

Es gibt nur eine einzige Einschränkung: Die Junecloud ist nur noch im Abo nutzbar. Mit diesem Feature kann man eingehende E-Mails an eine bestimmte Adresse weiterleiten und die Sendungsdaten werden dann automatisch in die Lieferungen-App eingefügt. Ich persönlich habe dieses Extra ohnehin nie genutzt, die Pakete habe ich meist in wenigen Sekunden manuell hinzugefügt und danach über die iCloud synchronisiert. Ärgerlich ist das sicherlich für alle Bestandskunden, die genau diese Funktion gerne nutzen.

Ich werde Lieferungen jedenfalls erst einmal weiter nutzen und freue mich für den Moment auf die neuen Funktionen:

Design-Update: Das komplette Interface wurde überarbeitet und lässt Lieferungen jetzt noch moderner aussehen, ohne gleich das ganze Konzept der App über den Haufen zu werfen. Zudem gibt es einen Dark Mode.

Das komplette Interface wurde überarbeitet und lässt Lieferungen jetzt noch moderner aussehen, ohne gleich das ganze Konzept der App über den Haufen zu werfen. Zudem gibt es einen Dark Mode. Tracking-Verlauf: Bisher hat Lieferungen nur den aktuellen Status des Pakets in der App angezeigt, für einen detaillierten Sendungsverlauf musste man die Webseite des Paketdienstleisters aufrufen. In der neuen Version werden die einzelnen Sendungsschritte bei vielen Anbietern direkt in Lieferungen angezeigt.

Das neue Abo für Lieferungen kostet entweder 99 Cent pro Monat oder 5,49 Euro pro Jahr. Ist euch das die Funktionalität pro Jahr wert oder setzt ihr lieber auf eine Alternative aus dem App Store?