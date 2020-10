Neu von Google: Nest Audio, Chromecast mit Google TV & neue Pixel-Smartphones

Der neue Nest Audio hatte sich schon angekündigt, jetzt ist er offiziell. Nest Audio ist 75 Prozent lauter und hat einen 50 Prozent stärkeren Bass als Google Home. Mit einem 19-mm-Hochtöner und 75-mm-Mitteltieftöner sowie Software zur automatischen Klangabstimmung, ist Nest Audio genau das richtige für alle, die zu Hause gerne mal die Musik ein wenig aufdrehen möchten. Nest Audio bringt klaren Klang und satte Bässe in jeden Raum.

Nest Audio passt sich außerdem an. Die Media-EQ-Funktion ermöglicht es dem Lautsprecher, sich automatisch anzupassen, je nachdem was gerade läuft: Musik, Podcasts, Hörbücher oder eine Antwort von Google Assistant. Und mit Ambient IQ kann Nest Audio auch die Lautstärke von Google Assistant, Nachrichten, Podcasts und Hörbüchern auf der Grundlage der Hintergrundgeräusche in der Wohnung anpassen, so dass man die Wettervorhersage auch hört, wenn der Geschirrspüler gerade läuft.

Nest Audio ist in zwei Farben erhältlich: Kreide und Carbon. Der Preis liegt bei 99,99 Euro. Bei Tink.de könnt ihr vorbestellen, es gibt auch zahlreiche Bundles mit Rabatt.

Chromecast mit Google TV

Chromecast mit Google TV kommt mit Chromecast-Funktionen, die ihr bereits kennt und bietet euch mit Google TV eine neue Art, Entertainment zu erleben. Google TV führt Filme, Serien, Musik und vieles mehr aus verschiedenen Diensten und abonnierten Streaming-Angeboten zusammen und organisiert sie individuell für euch. Außerdem: Jetzt gibt es auch eine Fernbedienung für Chromecast.

Im Handumdrehen könnt ihr dann Videos in bis zu 4K HDR-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde streamen. Mit Dolby Vision könnt ihr außergewöhnliche Farben, Kontraste, Helligkeit und Details auf eurem Fernseher erhalten. Auch Dolby Audio-Formate werden per HDMI (Pass-Through) unterstützt.

Ab heute könnt ihr Chromecast mit Google TV für 69,99 Euro in drei Farben vorbestellen: Schnee (weiß), Sonnenaufgang (orange) und Himmel (blau). Die Lieferung erfolgt ab Mitte Oktober.

Pixel 4a (5G) und Pixel 5 – Die neuen Google Phones

