Little White Rocket: Entspannter Premium-Titel gehört zu Apples Lieblingsspielen

Schön, dass es auch immer wieder Premium-Titel in Apples wöchentliche Liste der “Lieblingsspiele” schaffen. In dieser Woche zählt dazu auch Little White Rocket (App Store-Link), das sich zum Einmalpreis von 2,29 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für den Download sollte man neben iOS 10.0 oder neuer auch mindestens 245 MB an freiem Speicherplatz bereit stellen. Das Spiel kann in deutscher Sprache absolviert werden.

Vom Entwickler Magnus Olsson heißt es zu Little White Rocket im deutschen App Store: “Little White Rocket ist ein atmosphärisches und minimalistisches One-Touch-Spiel in einer wunderschönen und mysteriösen Welt. In diesem entspannenden Spiel machen Sie sich auf die Suche nach Ihrem Zuhause und reisen durch ein beruhigendes Abenteuer mit lockeren Rätseln und erzählten Gedichten.”

Die Steuerung lässt sich schnell und einfach erlernen und kann auch über nur einen Finger erfolgen. Das eigene kleine Raumschiff dreht sich kontinuierlich um einen Fixpunkt und kann im passenden Moment mittels einer Wischgeste in die entsprechende Richtung zum nächsten Punkt geflogen werden. Auf diese Weise bewegt man sich fort und sammelt unterwegs auch weitere Boni ein, die zur Freischaltung neuer Punkte auf der Reise notwendig sind.

Verzicht auf In-App-Käufe, Werbung und Abos

Untermalt ist Little White Rocket von einem entspannenden Soundtrack sowie beruhigenden Hintergründen, so dass beim Spielen kein Stress aufkommt. Die Reise der kleinen Rakete wird im Verlauf immer anspruchsvoller, da weitere Elemente bei der Fortbewegung hinzugefügt werden. Ebenfalls vorhanden sind einige Gedichte des preisgekrönten Dichters Laurence O’Dwyer, auf die man nach und nach während des Spiels trifft.

Erfreulicherweise verzichtet das “Lieblingsspiel” von Apple auf jegliche In-App-Käufe, Abos oder Werbung, so dass man sich ganz dem relaxten Gameplay widmen kann. Und auch Highscores oder Zeitlimits sucht man in diesem ruhigen Spiel vergeblich, so dass man ohne Hast auf die beruhigende Reise gehen kann. Abschließend findet ihr noch den Trailer zu Little White Rocket bei YouTube.