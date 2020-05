Google Nest Hub: Smart Display jetzt mit 50 Prozent Rabatt

Wer einen Sprachassistenten verwenden möchte und statt Amazon Alexa lieber auf den Google Assistant setzt, bekommt aktuell im Smart Home Online-Shop Tink.de einige gute Angebote rund um den Google Nest Hub. Der Smart Speaker mit einem sieben Zoll großen Display ist aktuell drastisch reduziert erhältlich.

Besonders spannend ist sicherlich das Doppelpack. Für zwei Google Nest Hubs zahlt man nämlich nur noch 129,95 Euro, was eine Reduzierung in Höhe von 50 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Im Internet-Preisvergleich kostet der Google Nest Hub einzeln mindestens 100 Euro.

Google Nest Hub im Doppelpack für 129,95 Euro (zum Angebot)

Tink.de hat noch einige andere Bundles auf Lager, beispielsweise bekommt ihr den Google Nest Hub zusammen mit einem Google Home für 109,95 Euro, mit einem Philips Hue Smart Plug für 99,95 Euro oder mit einer bunten Philips Hue Lampe für 109,95 Euro.

Das kann der Google Nest Hub

Mit dem Google Nest Hub könnt ihr beispielsweise Videoanrufe über Google Duo vornehmen. Vergleichbar ist das ganze mit FaceTime oder Skype, auch hier gibt es natürlich passende Apps für andere Geräte wie etwa iPhone oder iPad. Es sind auch Gruppenanrufe mit bis zu acht Personen möglich.

Das ist aber längst noch nicht alles. Der Google Nest Hub ist auch als digitaler Bilderrahmen zu gebrauchen und macht hier meiner Meinung nach noch einen besseren Job als der Echo Show von Amazon. Es gibt deutlich mehr Einstellungen und auch die Anzeige ist viel besser, etwa bei im Hochformat aufgenommenen Bildern.

Last but not least bietet natürlich auch der Google Nest Hub eine Sprachsteuerung. Google beantwortet per Zuruf nicht nur viele verschiedene Fragen und gibt Auskünfte zu diversen Themen, auch das Smart Home lässt sich so ganz einfach steuern. Ähnlich wie bei Alexa werden auch hier zahlreiche Hersteller unterstützt.